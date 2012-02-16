ساخت 72 مدرسه توسط خیرین/ ثبت نام آزمون دکتری اختصاصی دانشگاه ادیان و مذاهب

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان قم از ساخت 72 مدرسه توسط خیرین مدرسه ساز استان، طی 12 سال گذشته خبر داد.



سید ناصر علایی طباطبایی گفت: از سال 1378 تاکنون، خیرین مدرسه‌ساز 72 مدرسه احداث و تحویل آموزش و پرورش داده‌اند.



وی با بیان این که خیرین مدرسه ساز استان قم از سال 1378 تا کنون، 72 مدرسه احداث و تحویل آموزش و پرورش استان داده اند، تصریح کرد: این 72 مدرسه دارای 694 کلاس درس بوده و 106 هزار و 309 مترمربع زیربنا دارند.



احداث 37 نمازخانه توسط خیرین مدرسه ساز در قم



وی اضافه کرد: ساخت 37 نمازخانه با شش هزار و 48 مترمربع زیربنا، ساخت هشت سالن ورزشی و کتابخانه و اهداء 84 قطعه زمین و منزل مسکونی به مساحت 277 هزار و 883 مترمربع از دیگر توفیقات خیرین مدرسه ساز استان است.



مدیر عامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان قم یادآور شد: هم‌اکنون هفت مدرسه با 50 کلاس درس و یک کانون تربیتی توسط خیرین در دست ساخت است.



وی در پایان اظهار داشت: خیران بزرگواری که آمادگی احداث مدرسه یا اهداء زمین برای ساخت مدرسه و یا مجهز کردن مدارس به فناوری روز را دارند، مجمع با کمال افتخار آماده تحقق نیات خیرخواهانه آنان است.



یک و نیم تن فرآورده لبنی غیر قابل مصرف در قم معدوم شد



در پی بازرسی کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم از مراکز تهیه و تولید مواد غذایی، حدود 1.5 تن فرآورده لبنی غیرقابل مصرف کشف و ضبط شد.



معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم با اعلام این خبر اظهار داشت: این میزان فرآورده لبنی غیر قابل مصرف در سایت شهرداری قم معدوم و از دسترس مصرف انسانی خارج شد.



نظارت مستمر بازرسان اداره نظارت در ایام نوروز



مجتبی احمدزاده با بیان اینکه شهروندان باید در هنگام خرید محصولات غذایی، آرایشی و بهداشتی به نام شرکت، پروانه بهداشتی و تاریخ تولید و انقضای محصول دقت کنند، گفت: با توجه به در پیش بودن ایام نوروز و افزایش خرید شهروندان، بازرسان اداره نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی به صورت مستمر بر عملکرد واحدهای تولید استان نظارت و به شکایت های مردمی رسیدگی می کنند.



وی همچنین به تولیدکنندگان توصیه کرد: در تولید انواع محصولات، ضوابط و مقررات بهداشتی را در حوزه کارخانه رعایت کنند.



معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی قم تاکید کرد: با توجه به اینکه مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی با سلامت مردم ارتباط مستقیم دارند، با افرادی که بخواهند به هر نحوی سلامت مردم را به مخاطره بیاندازند به شدت برخورد می شود.



وی بیان داشت: از شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی و کیفیت نامطلوب مواد غذایی، بهداشتی و آرایشی مراتب را با شماه 09646 در میان بگذارند.



ثبت نام آزمون دکتری اختصاصی در دانشگاه ادیان و مذاهب



معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ادیان و مذاهب از آغاز ثبت نام آزمون دکترای اختصاصی این دانشگاه از اوائل اسفندماه 90 خبر داد.



محمد نصیری ضمن اعلام این خبر گفت: دانشگاه ادیان و مذاهب با اخذ مجوز رسمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز سازمان سنجش ‌آموزش‌ کشور، از اوائل اسفند 90 اقدام به آغاز ثبت‌نام آزمون دکتری ‌اختصاصی‌ طلاب در شش رشته شیعه‌ شناسی، دین‌ پژوهی، مذاهب‌ کلامی، تصوف و عرفان‌ اسلامی، مطالعات‌ تطبیقی‌ ادیان گرایش الهیات مسیحی و مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی (مذاهب‌فقهی) خواهد کرد.



وی درباره جزئیات بیشتر این آزمون گفت: این آزمون در دو مرحله برگزار خواهد شد که مرحله اول شامل آزمون کتبی و مرحله دوم شامل مصاحبه است.



معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ادیان و مذاهب همچنین درباره افراد مجاز به ثبت‌نام در این ‌آزمون بیان داشت: تمامی طلاب دارای مدرک ‌سطح 3 حوزه و همچنین طلابی که مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه های معتبر کشور دارند، می توانند در این آزمون ثبت نام و در صورت کسب امتیازهای لازم در تمامی مراحل آزمون در یکی از شش رشته مذکور به ادامه تحصیل بپردازند.



زمان برگزاری آزمون دکتری تخصصی؛ اردیبهشت 91



وی زمان برگزاری این آزمون را نیز اردیبهشت سال 91 اعلام کرد و افزود: ثبت نام در این آزمون تنها از طریق مراجعه به سایت این دانشگاه به نشانی اینترنتی www.urd.ac.ir میسر خواهد بود.



نصیری با اشاره به پذیرش افراد غیر طلبه در دوره دکتری در چهار رشته شیعه‌ شناسی، دین ‌پژوهی، مذاهب ‌کلامی، تصوف‌ و عرفان ‌اسلامی از طریق آزمون نیمه‌ متمرکز‌ سازمان ‌سنجش ‌آموزش‌ کشور در دانشگاه ادیان و مذاهب گفت: علاقه‌مندان واجد شرایط می‌توانند برای تحصیل در مقطع دکتری در این رشته‌ها، در یکی از دو کد رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی و مجموعه کلام در آزمون مذکور شرکت کنند.



نماز جمعه این هفته قم به امامت حجت‌الاسلام سعیدی اقامه می‌شود



نماز جمعه این هفته قم به امامت حجت‌الاسلام سعیدی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) اقامه می‌شود.



بر اساس این گزارش، دعای کمیل این هفته حرم مطهر پنجشنبه شب توسط مداح اهل بیت(ع) حاج محمود کریمی بعد از نماز مغرب و عشا و زیارت جامعه کبیره نیز توسط حجت‌الاسلام شهیدی ساعت 22 پنجشنبه شب قرائت می شود.



همچنین دعای ندبه توسط مداح اهل بیت(ع) حاج عباس حیدرزاده صبح جمعه هنگام طلوع آفتاب برگزار خواهد شد.



سخنرانان قبل و بعد از نماز مغرب و عشاء در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه به مناسبت سالروز بخشیدن فدک توسط حضرت رسول اکرم(ص) به حضرت فاطمه الزهرا(س) و سالروز تشریف‌فرمایی حضرت معصومه(س) به شهر قم حجج اسلام ظهیری، دکتر رفیعی و سید حسین حسینی خواهند بود.



بر پایه این گزارش، دعای کمیل بامداد جمعه توسط مداح اهل بیت حاج مهدی سلحشور قرائت خواهد شد و سخنران نیایش سحرگاهی این هفته نیز حجت‌الاسلام میردامادی است.



همچنین نماز جمعه نیز با حضور امت خداجو و مومن در حرم مطهر حضرت معصومه(س) و به امامت حجت‌الاسلام سعیدی تولیت آستانه مقدسه اقامه خواهد شد.



انتخاب کتاب "منطق فهم دین" به عنوان اثر برگزیده سیزدهمین جشنواه کتاب سال حوزه



کتاب "منطق فهم دین؛ دیباچه واره ای بر روش شناسی اکتشاف گزاره ها و آموزه های دینی" تالیف حجت الاسلام علی اکبر رشاد عضو هیئت علمی گروه منطق فهم دین و رئیس پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی از سوی دبیرخانه کتاب سال حوزه، به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.



این کتاب در هفت بخش از جمله؛ چهار دانش جدید: ضرورت، تعریف و ترابط آنها، نظریه ابتناء؛ برساختگی تکون و تطور دینی بر تاثیر-تعامل متناوب-متداوم مبادی خمسه، اجتهادگرایی و قرائت پذیر انگاری، فطرت، به مثابه دال دینی به نگارش درآمده است.



همچنین گستره کارکرد و کاربرد عقل در تفهم و تحقق دین، نهادهای راهنمای فهم و سنت پژوهی از دیگر بخشهای این کتاب است.