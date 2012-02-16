40 میلیارد ریال تسهیلات به کارگاه های قالی بافی یزد اختصاص یافت

محمدمهدی زارع در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این میزان تسهیلات برای پرداخت به متقاضیان ایجاد کارگاه ‌های تولید فرش دستباف در راستای توسعه این هنر صنعت به بانک های عامل پرداخت شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد بیان داشت: در استان یزد در حال حاضر 40 هزار بافنده به صورت فعال مشغول فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه یزد یکی از عمده ترین تولید کنندگان فرش در کشور به شمار می رود، افزود: این تعداد بافنده سالانه 200 هزار مترمربع فرش دستباف تولید می کنند.

زارع بیان داشت: ارزش فرش تولیدی این بافندگان به ازای هر مترمربع 200 هزار تومان است.

رئیس صنعت، معدن و تجارت استان یزد یادآور شد: از حدود 40 هزار بافنده ای که به طور فعال در این استان مشغول فعالیت هستند، بالغ بر 22 هزار نفر دارای کارت شناسایی هستند.

وی ادامه داد: برای استفاده بافندگان از تسهیلات بیمه تامین اجتماعی شامل درمان، از کار افتادگی و بازنشستگی نیز 13 هزار نفر به شعب تامین اجتماعی استان یزد معرفی شده ‌اند.