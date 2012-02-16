برپایی همایش داستان کوتاه و تعلیق فعالیت یک ناشر حوزه ادبیات

به گزارش خبرنگار مهر، مرور رویدادهای مهم عرصه فرهنگ و ادب را در هفته گذشته با نگاهی به همایش یکروزه داستان کوتاه که از سوی بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان وابسته به معاونت فرهنگی وزارت ارشاد برگزار شد، آغاز می‌کنیم.

این همایش روز سه‌شنبه 25 بهمن در پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری در تهران برگزار شد و در آن برخی از نویسندگان و فعالان این عرصه نکاتی را درباره وضعیت داستان کوتاه در کشورمان ایراد کردند.

اما این برنامه تحت الشعاع خبر تعلیق فعالیت یک ناشر حوزه ادبیات و تذکر به چند ناشر دیگر قرار گرفته بود و بلافاصله پس از پایان برنامه خبرنگاران سراغ بهمن دری معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد رفتند و موضوع را از او جویا شدند.

توضیحات معاون فرهنگی وزیر ارشاد درباره تعلیق فعالیت نشر «چشمه» و اخطار به چند ناشر دیگر

بهمن دری معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این باره گفت: در میان فعالیت صدها ناشر، یک ناشر تخلفی کرده است که در کمیته رسیدگی به تخلفات ناشران به آن رسیدگی و در نهایت حکم به تعلیق آن داده شد.

به گفته وی بر اساس این حکم نشر «چشمه» تا اطلاع ثانوی به دلیل تعلیق فعالیت خود نمی‌تواند کتابی را برای اخذ مجوز به اداره کتاب وزارت ارشاد ارائه کند. پس از صدور این حکم این ناشر به مدت 20 روز مهلت دارد تا تقاضای کتبی تجدید نظر خود را به هیئت رسیدگی به تخلفات ارائه کند. بهمن دری با اشاره به اینکه پروند حدود 8 ناشر به دلیل انجام تخلفاتی در این هیئت در دست بررسی است، گفت: حکم تعلیق برای یک ناشر زمانی صادر می‌شود که مرجع قضایی به ما اعلام کند که ناشر تخلف دارد و یا اینکه ناشری ضوابط چاپ و نشر رعایت نکرده و مکرراً بر تخلف خود اصرار ورزد. این مقام مسئول وزارت ارشاد البته توضیحی درباره تخلفات مذکور نداد و گفت: در مورد نشر چشمه موارد ریزتر تخلف را در حال حاضر نمی‌توانم بگویم اما به این جمله بسنده می‌کنم که تخلف آنها هم ساختاری است و هم محتوایی که التبه بخش بیشتر آن در حوزه محتوا است. معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تصریح کرد: ناشران دیگری نیز بودند که تخلفات ساختاری و نمایشگاهی داشتند و در میان آنها ناشران کم کار نیز دیده می‌شد که البته به آنها تذکر دادیم و اعلام کردیم که تخلفات سابق آنها را بخشیده‌ایم و ملاک کار ما از این به بعد است. دری همچنین گفت: البته گاهی اوقات احکام این هیئت نیز احکام سنگینی است که من با اختیارات خودم آن را تغییر داده‌ام. وی گفت: برخی از این ناشران نامه‌هایی به هیئت ارائه کرده‌اند که در آن اذعان شده است که تخلف آنها مورد پذیرشان است اما آگاهانه نبوده که در صورت لزوم بخش‌هایی از این نامه‌ها در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت. دری: هنوز به کتاب‌هایی که در ضدیت با آیت‌الله هاشمی نوشته شده‌اند، مجوز نداده‌ایم معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد همچنین در پاسخ به سئوالی در رابطه با علت تاخیر در صدور مجوز کتاب آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ابتدا با بیان اینکه «در هیچ دوره‌ای از جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی سابقه نداشته که منتقدان دولت جایزه بگیرند اما امسال آقایان هاشمی، سیدحسن خمینی و محقق داماد برگزیده این جایزه شده‌اند» یادآور شد: در حال حاضر کتابهایی در ضدیت با آقای هاشمی در اداره کتاب است که به دلیل توهین به شخصیت ایشان تاکنون مجوز نشر آنها صادر نشده است. دری گفت: ملاک ما در معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، قانون است و بر اساس آن اگر کتابی در متن خود به فردی توهین کند مطابق قوانین و مقررات با آن برخورد می‌کنیم. فرمایشات مقام معظم رهبری که در آن به گشودن چتر گسترده برای حمایت از اهالی فرهنگ تاکید دارند سرلوحه کار ما در معاونت فرهنگی است. وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره علت تاخیر در صدورمجوزآخرین رمان داریوش مهرجویی نیز گفت: در اداره کتاب در این خصوص صحبت کردم کتاب موارد اصلاحی داشت و دستور دادم که در رسیدگی به وضیعت آن تسریع صورت گیرد.

پرویز رجبی هم از میان ما رفت

خبر ناخواشندی که در هفته گذشته منعکس شد، مربوط به درگذشت پرویز رجبی بود. این ایرانشناس برجسته و از برگزیدگان چندین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران، شب 21 بهمن بر اثر عوارض ناشی از سرطان در منزلش در تهران درگذشت.

پرویز رجبی 27 اردیبهشت 1318 در روستای امامقلی حوالی قوچان به دنیا آمد و از زمره تاریخ‌دانان، مترجمان، نویسندگان و ایرانشناسان مطرح روزگار ما بود.

از جمله آثار این پژوهشگر فقید می‌توان به کتاب‌های کریم خان زند و زمان او ، جندق و ترود دو بندر فراموش شده کویر بزرگ نمک، شن‌های ایرانی، تاریخ خط میخی فارسی باستان، مهر ایران، تخت جمشید بارگاه تاریخ، ارج نامه شهریاری، ایران‌شناسی، فرازها و فرودها، هزاره‌های گمشده (5 جلد)، ترازوی هزارکفه و سده‌های گمشده (4 جلد) اشاره کرد.

احتمال انتقال منابع کتابخانه مجلس به یک انبار!

اما خبر دیگری که در توجه اهالی حوزه فرهنگ و تاریخ را به خود جلب کرد، احتمال انتقال بخشی از منابع کتابخانه مجلس به یک انبار به دلیل مشکلات مربوط به ساختمان قدیمی این مرکز و فضای کم آن بود.

کتابخانه مجلس شورای اسلامی در حال حاضر یکی از مهم‌ترین کتابخانه‌های کشور محسوب می‌شود که بخش مهمی از میراث مکتوب ایران از آثار باستانی تا معاصر و از ادبیات دایران تا دیگر کشورها در آن نگهداری می‌شود.

ساختمان فعلی کتابخانه مجلس به میزان کافی برای کتاب‌های موجود جا ندارد و بخشی از آثار در سازه‌های موقتی که به فضای اصلی کتابخانه اضافه شده است، نگهداری می‌شود.

رسول جعفریان رئیس کتابخانه مجلس شورای اسلامی چندی پیش نسبت به وضعیت بنای قدیمی این مرکز و آسیب‌پذیر بودن آن، ابراز نگرانی و در عین حال ابراز امیدواری کرده بود که ساختمان جدید این مرکز تا موعد مقرر یعنی خرداد 92 به بهره‌برداری برسد.

گرچه باید دید با روند فعلی ساخت، این ساختمان در موعد مقرر قابل بهره‌برداری خواهد بود یا خیر، اما باید دید فضای فعلی کتابخانه مجلس ظرفیت چه میزان کتاب جدید را دارد؟

علی‌اکبر زارع بیدکی مدیر فرهم‌آوری کتابخانه مجلس می‌گوید که 40 تا 50 هزار جلد کتاب دیگر می‌تواند به مخزن کتابخانه افزوده شود که این میزان کتاب هم تا پایان نمایشگاه کتاب تهران در اردیبهشت 91 خریداری خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که برای مشکلات بعدی در زمینه جاسازی کتاب‌ها چه تمهیدی اندیشیده می‌شود؟ گفت: ناگزیر خواهیم شد بخشی از کتاب‌های از رده خارج و آنهایی را که مراجعه بسیار کمی بدانها می‌شود از مخزن خارج کرده و به طور موقتی به یک انبار ببریم که بخشی از این کتاب‌ها به آثار لاتین مربوط می‌شود. البته تصمیم نهایی در این زمینه با ریاست کتابخانه است.

معرفی برگزیدگان چهارمین جشنواره داستان انقلاب

اما در هفته‌ای که گذشت، چهارمین جشنواره داستان انقلاب با اهدای 51 میلیون تومان جایزه نقدی به برگزیدگانش به کار خود پایان داد.



در بخش بزرگسال و در حوزه رمان این جشنواره، اثری به عنوان برگزیده معرفی نشد اما رمان «آه با شین» نوشته محمدکاظم مزینانی به عنوان اثر برتر حائز جایز 7 میلیون تومانی شد و رمان «سال گرگ» نوشته جواد افهمی به همراه رمان «خنده زار» نوشته محمد محمودی نورآباد با دریافت جایزه 5 میلیون تومانی به عنوان آثار تقدیری معرفی شدند.

در بخش داستان کوتاه بزرگسال نیز اثر «بازجویی» نوشته ابوذر هدایتی به عنوان اثر برگزیده معرفی شد و جایزه 3 میلیون تومانی را کسب کرد. همچنین داستان کوتاه «یک بررسی موشکافانه» نوشته سیده عذرا موسوی به عنوان اثر برتر موفق به دریافت جایزه 2 میلیون تومانی و داستان کوتاه «طفیلی» نوشته حسینعلی جعفری نیز به عنوان اثر تقدیری حائز دریافت جایز یک میلیون تومانی شد.

در بخش نوجوانان و در قسمت رمان سیدحسن حسینی ارسنجانی با نگارش رمان «زندانی کوچک» عنوان برگزیده را به خود اختصاص داد و جایزه 10 میلیون تومانی را دریافت کرد، همچنین رمان «مرغ هوا» نوشته عزت‌الله الوندی به عنوان اثر برتر حائز جایزه 7 میلیون تومانی و رمان «محله حاجی» نوشته بهناز ضرابی‌زاده نیز به عنوان اثر تقدیری معرفی و حائز جایزه 5 میلیون تومانی شد.

در بخش داستان کوتاه نوجوان نیز مونا اسکندری با داستان کوتاه «قشقرق» عنوان برگزیده این دوره از جشنواره را به خود اختصاص داد و جایزه 3 میلیون تومانی را کسب کرد. ابوالفضل بصیری نیز با داستان کوتاه «معلم کوچک من»، حائز رتبه برتر و جایزه 2 میلیون تومانی شد و مرضیه فعله‌گری نیز با داستان کوتاه «من و سارا» عنوان اثر تقدیری چهارمین جشنواره داستان انقلاب جایزه یک میلیون تومانی را کسب کرد.



بورسیه تحصیلی و 5 میلیون تومان جوایز نفرات برتر جشنواره مطبوعات

در هفته گذشته نشست خبری هجدهمین جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاریها نیز برگزار شد. این جشنواره پس فردا شنبه 29 بهمن طی مراسمی در تالار وحدت در تهران، برگزیدگان نهایی خود را معرفی می‌کند.

به گفته محمدجعفر محمدزاده معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد، جایزه نفرات برتر جشنواره مطبوعات امسال ارتقا قابل توجهی یافه و علاوه بر تندیس و لوح زرین جشنواره، بورسیه تحصیلی و 5 میلیون تومان جایزه نقدی را هم شامل می‌شود.

در این دوره 14 هزار و 20 اثر مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

معاون امور مطبوعاتی وزیر ارشاد در نشست خبری این جشنواره از چاپ کتاب روزنامه‌نگاران و خبرنگاران کشور طی برنامه‌ای منظم ودر آینده نزدیک و همچنین برگزاری جشنواره جشنواره‌ها شامل آثار برتر هر یک از دوره‌های چهارگانه جشنواره فصلی مطبوعات در روزهای پایانی سال آینده خبر داد.



انتشار حدود 30 روزنامه در کشور به صورت هفتگی!

در این کنفرانس مطبوعتی سوالات دیگری هم مطرح شد؛ محمدزاده در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «چرا در میان نشریاتی که طی یک سال گذشته مجوز گرفته‌اند، نامی از روزنامه‌ها دیده نمی‌شود؟» به فعالیت 150 روزنامه در کشور اشاره کرد و در عین حال گفت: از این میان 100 تا 120 روزنامه به طور منظم منتشر می‌شوند و حدود 30 روزنامه هم، هفته‌ای دو یا سه شماره به روی دکه می آورند.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد افزود: کشور ما از جهت تعداد روزنامه به حد نصاب رسیده است و در یک بررسی مقایسه‌ای که انجام دادیم، به این نتیجه رسیدیم که کشور ما از جهت تنوع و تعداد نشریات جزو کشورهای دارای رتبه‌های بالا در جهان است.



آیا سرنوشت خانه سینما در انتظار خانه مطبوعات هم هست؟!

محمدزاده در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره وضعیت مبهم خانه مطبوعات ایران و احتمال تکرار تجربه خانه سینما در مورد این تشکل صنفی حوزه مطبوعات گفت: قرار نیست خانه مطبوعات به سرنوشت خانه سینما دچار شود. در حال حاضر هم تشکل‌های مطبوعاتی فراوانی در کشور وجود دارند که به فعالیت می‌پردازند.

وی افزود: خانه مطبوعات ایران باید یک خانه امن برای خبرنگاران و روزنامه‌نگاران ایران باشد و هر کسی که فعالیت مطبوعاتی می‌کند وقتی به آنجا می‌رود، احساس امنیت کند و بتواند به راحتی دغدغه‌های خود را آنجا مطرح کند و پاسخ بگیرد.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با بیان اینکه اساساً اختلاف برای مطبوعات ما آسیب‌زا است، اضافه کرد: اگر از دل خود مطبوعات تولید آسیب کنیم، ما هم شریک دامن زدن به اختلافات موجود در جامعه شده‌ایم و من از دوستان خانه مطبوعات خواسته‌ام با همفکری یکدیگر مسائل را حل کنند.

محمدزاده با اشاره به برخی مشکلات مربوط به اساسانامه خانه مطبوعات ایران از تغییر این اساسنامه در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد برای رفع این قبیل مسائل خبر داد و گفت: در اساسنامه قبلی، این تشکل مقداری دولتی شده بود و وابستگی‌اش به خود صنف کمتر بود که این اساسنامه اصلاح شد و امیدواریم در آینده بقیه مشکلات هم حل شود.

وی افزود: بنا شد ما دوباره از همه دوستان خانه مطبوعات دعوت کنیم تا بتوانیم در یک جلسه مشترک، برای ارائه راهکارهایی برای حل مسائل به وجود آمده، بیندیشیم و ما آماده‌ایم در این جهت هر گونه کمکی ارائه کنیم.

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد با تاکید بر ضرورت وجود و فعالیت تشکل‌های مطبوعاتی ادامه داد: برای ادامه صحیح فعالیت خانه مطبوعات ایران یکی دو شرط باید رعایت شود؛ اول همفکری کامل دوستان و پرهیز از سیاست‌بازی است و دوم برنامه‌محور بودن آن است.

محمدزاده با بیان اینکه کمک‌های وزارت ارشاد به تمامی تشکل‌ها چه در عرصه مطبوعات و چه در سایر حوزه‌ها، برنامه‌محور بودن آنهاست، گفت: اینگونه نیست که مسئولان یک تشکلی بگویند این مقدار پول به حساب ما بریزید تا فلان کار را انجام دهیم.