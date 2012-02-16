لزوم راه اندازی شهرک تخصصی آجیل و خشکبار در تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ارزانی ممقانی در جشنواره حبوبات و خشکبار شهرستان آذرشهر ضمن تاکید بر رفع موانع قانونی برای احداث شهرک تخصصی آجیل و خشکبار گفت: حوزه آجیل و خشکبار از اشتغالزایی بالایی برخوردار بوده و در حال حاضر سرمایه گذاران بخش خصوصی نیز برای احداث این شهرک در شهرهای مختلف آمادگی خود را اعلام کرده‌اند و تنها مشکل پیش رو بوروکراسی اداری و موانع قانونی از جمله مشکل تملک زمین است.

وی ‌درباره کیفیت آجیل توزیعی در بازار تصریح کرد: آجیل توزیعی در بازار نسبت به سالهای گذشته از کیفیت بهتری برخوردار است و رضایتمندی نسبی در مردم مشاهده می‌شود لذا امیدوارم با کارهای آموزشی بیشتر که در بحث فرآوری صورت می‌گیرد، به کیفیت مطلوب برسیم.

رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار کشور با انتقاد از اینکه نخودچی ممقان بعنوان سوغات مشهد عرضه می شود افزود: بایستی با ایجاد شهرکهای تخصصی و صنفی در آذربایجان شرقی، عرضه این محصول را در داخل و خارج کشور به دست گیریم.

ارزانی ممقانی به تولید محصولات ارگانیک و سالم در حوزه حبوبات و خشکبار اشاره کرد و گفت: اروپاییان تا 7 برابر قیمت، متقاضی محصولات ارگانیک هستند.

وی بر لزوم عرضه و ورود خشکبار در سبد تغذیه دانش آموزان تاکید کرد و گفت: امیدوارم با حمایت مسئولین ذیربط شاهد عرضه محصولات خشکبار در مدارس استان باشیم.

رئیس اتحادیه فروشندگان آجیل و خشکبار کشور با بیان اینکه کشورهای آمریکا، چین و ترکیه رقیبان اصلی ایران در عرصه خشکبار هستند افزود: با تولید خشکبار، امنیت غذایی مردم بالامی رود چرا که جنگ آینده بین ملتها جنگ آب و غذا خواهد بود.

وی بر تغییر عنوان شهرکهای صنعتی به شهرکهای صنعتی و صنفی تاکید کرد و افزود: بایستی با ایجاد واحدهای فرآوری و بسته بندی از عرضه فله ای محصولات تولیدی اجتناب نماییم.