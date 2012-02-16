شوراها نقش مهمی در حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی انتخابات با حضور اعضای شوراهای اسلامی شهرستان روانسربرگزار شد.

جلال صفری افزود: نقش شوراها در حضور حداکثری مردم در پای صندوقهای رای برجسته و قابل توجه است.

فرماندار روانسر در نشست هم اندیشی انتخابات که با حضور اعضای شوراهای اسلامی این شهرستان برگزار شد گفت: شوراها به جهت ارتباط تنگاتنگ با مردم نقش مهم و ارزنده‌ای در برگزاری و فراهم سازی حضور حداکثری در انتخابات دارند.

جلال صفری با دعوت از اعضای شوراهای اسلامی این شهرستان برای شور آفرینی در افزایش مشارکت مردم در انتخابات افزود: اجرای صحیح و قانونمند مراحل مختلف انتخابات و صیانت از ارزش های نظام جمهوری اسلامی موردتوجه همه عوامل دست اندر کار در امر برگزاری انتخابات در روانسر است.

وی حضور در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را تجدید میثاق با آرمانهای والای انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: حضور ملت در انتخابات موجب دلگرمی مسلمانان جهان و تقویت بیداری اسلامی خواهد شد.

آمادگی پاوه برای پذیرایی از مسافران و گردشگران نوروزی

بخشدار مرکزی پاوه گفت: این شهرستان با قابلیت های فراوان گردشگری، آثار تاریخی و اماکن زیارتی آماده پذیرایی از مسافران و گردشگران نوروزی است.

صباح ولدبیگی در نشست ستاد تسهیلات نوروزی پاوه که با حضور ادارات عضو ستاد در فرمانداری تشکیل شد، افزود: در ایام نوروز سال گذشته بیش از 350 هزار مسافر و گردشگر از نقاط دیدنی و بازارچه های مرزی شهرستان پاوه بازدید کردند که بیش از 60 هزار نفر در اماکن اقامتی اسکان داده شدند.

وی شهر هزار ماسوله پاوه، شهرهای نوسود و نودشه، روستاهای شگفت انگیز هجیج، شمشیر و خانقاه، تفرجگاههای بیدمیری، سردره و دالانی، آبشارها و سرابهای متعدد، آرامگاه حضرت سید عبیدالله مشهور به کوسه هجیج، غار سنگی خالو حسین در باینگان، قرآنهای دست نویس و بازارچه های مرزی را از جمله نقاط دیدنی، آثار تاریخی و اماکن زیارتی شهرستان پاوه عنوان کرد.

بیش از تعهد شهرستان اشتغال ایجاد کرده ایم

غلامرضا حیدری در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان سنقروکلیایی، با قدر دانی از تلاش دستگاه های اجرایی در خصوص اشتغالزایی، از تحقق 124 درصدی تعهد اشتغال سال جاری این شهرستان خبر داد.

فرماندار سنقر افزود: تعهد اشتغال سال جاری این شهرستان ایجاد 3845 فرصت شغلی بود که تاکنون برای 4798 نفر اشتغال ایجاد شده که 953 نفر از میزان تعهد اشتغال ذکر شده بیشتر است.

وی گفت: در بخش مشاغل خانگی تا کنون به تعداد 514 طرح مبلغ 19 میلیارد و 940 میلیون ریال پرداخت شده است و این شهرستان در جایگاه دوم استان در بخش مشاغل خانگی قرار دارد.

حیدری تعداد ثبت نام کنندگان در طرح مشاغل خانگی را در سنقر 3730 نفر ذکر کرد و گفت: تا کنون تعداد 1127 طرح با اعتبار 46 میلیارد و 775 میلیون ریال به بانکهای عامل معرفی شده اند و این روند ادامه دارد.

کار بازرسی از اصناف با جدیت پیگیری می شود

فرماندار جوانرود در نشست ستاد تنظیم بازار بر نظارت و کنترل قیمتها در بازار برای آسایش و رفاه مردم تاکید کرد.

مصطفی عظیمی افزود: در شهرستان جوانرود هیچ مشکلی برای تامین اقلام و اجناس مورد نیاز مردم وجود ندارد.

وی تصریح کرد: تامین مایحتاج مردم، توزیع بیش از 120 تن میوه و برپایی نمایشگاه عرضه مستقیم کالا از اقدامات تنظیم بازار در روزهای پایانی سال در جوانرود است.

فرماندار جوانرود گفت: برنامه ریزی دستگاههای مسوول و اصناف باید به گونه ای باشد که کمترین فشار متوجه مردم شود. عظیمی یادآور شد: برای تنظیم قیمت کالاها باید از هرگونه سوء استفاده فرصت طلبان برای افزایش قیمت در بازار جلوگیری شود.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت در شهرستان گفت: در دو ماه گذشته بیش از سه هزار مورد بازرسی توسط بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و مجمع امور صنفی انجام شده است.

بهمن محمدی افزود: در این راستا بیش از 104 پرونده تخلفات به ارزش 21 میلیارد و 323 میلیون و 250 هزار ریال تشکیل شده است.

وی در پایان تصریح کرد: شهروندان در صورت برخورد با هرگونه تخلف و گرانفروشی جزییات را به شماره تماس 124 اداره صنعت، معدن و تجارت گزارش دهند.

افتتاح نمایندگی شرکت خدمات فنی "رنا" در کنگاور

نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش محصولات شرکت سایپا دیزل با حضور فرماندار و جمعی از مسئولین ادارات و نهادها افتتاح و مورد بهره داری قرار گرفت .

حشمت الله عزیزی فرماندار کنگاور به هنگام افتتاح این طرح ضمن اعلام قدردانی از سرمایه گذاران این پروژه گفت هر سرمایه گذاری که بتواند برای تولید و اشتغال در این شهرستان قدمی بردارد فرمانداری آماده حمایت لازم را دارد.

وی از همه دستگاههای اجرایی خواست حمایتهای لازم را از سرمایه گذارانی که در جهت ایجاد تولید و اشتغال فعالیت دارند یاری نمایند.

فرماندار کنگاور افزود: یکی از سیاست های دولت تقویت بخش خصوصی و واگذاری بخشهای تصدی گری به آنهاست.

عزیزی از مدیریت شرکت خدمات فنی رنا خواست با توجه به موقعیت شهرستان و قرار گرفتن در بزرگراه کربلا و مسیر ورودی به چند استان توجه بیشتری به این نمایندگی در زمینه خدمات رسانی داشته باشند این طرح با مساحت 10000هزار متر مربع با زیر بنای 4300متر مربع با اعتبار 20میلیارد ریال هزینه شده که 5میلیارد ریال آن از تسهیلات بانک ملی و مابقی سهم آورده است میزان اشتغال زایی این طرح به طور مستقیم 50نفر هستند از مهمترین ماموریت شرکت رنا توسعه خدمات پس از فروش با هدف افزایش رضایت مندی مشتریان محصولات سایپا دیزل و ارزش آفرینی برای سایر ذینفعان با بهره گیری از شبکه گسترده بر پایه دانش ،مهارت و فن آوری روز می باشد.

یادواره23تن از شهدای پایگاه شهید مطهری در کنگاور برگزار

یادواره23تن از شهدای پایگاه شهید مطهری در مسجد فاطمیه با حضور فرماندار، جمعی از مسئولین ادارات، نهادها، خانواده معظم شهدا، بسیجیان و قشرهای مختلف مردم با شکوه خاصی برگزار گردید.

در این مراسم سردار رجبی جانباز 70درصد دوران دفاع مقدس طی سخنانی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس به بیان خاطراتی از رزمندگان و شهدای عزیز 8 سال دفاع مقدس پرداخت و از بسیجیان و مردم خواست با حفظ وحدت و همدلی ادامه دهنده راه شهدا و پشتیبان مقام معظم رهبری و رهنمودهای ایشان را سرلوحه کار خود قرار دهند.

در پایان لوح تقدیر و هدایایی به خانواده های شهدای پایگاه شهیدمطهری اهدا گردید .