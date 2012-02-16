سید مجید عاملیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هر ساله به تعداد دانشآموزان پایه نخست ابتدایی موجود در سطح استان اضافه میشود، اظهار داشت: پیشبینی میشود در سال آتی نیز تعداد دانشآموزان پایه نخست ابتدایی استان نیز با رشد چند درصدی مواجه میشود.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نظام آموزشی کشور متحول شده است، اضافه کرد: تصویب طرح 6،3،3 به عنوان یکی از تحولات صورت گرفته در نظام آموزش و پرورش محسوب میشود و با اجرای این طرح دوره ابتدایی شش ساله میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان تصریح کرد: سال تحصیلی آتی طرح 6،3،3 در سال آتی در نظام آموزشی اجرایی میشود و 6 ساله شدن دوره ابتدایی به دلیل میزان تأثیرگذاری آن است.
عاملیان با اشاره به اینکه با اجرایی شدن این طرح دوره پیشدانشگاهی به دلیل عدم ضرورت آن از سیستم آموزشی کشور حذف میشود، افزود: در سال آتی تمامی دانشآموزان پایه پنجم ابتدایی به پایه ششم ابتدایی منتقل میشوند و درصد بالایی از یادگیری دانشآموزان به دوره ابتدایی مربوط میشود.
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