راه اندازی خط تولید یک واکسن جدید/ تولید 2میلیون دز واکسن در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، بیماری گامبورو یک بیماری حاد و واگیردار ویروسی در میان پرندگان و طیور است که باعث تخریب سلولهای "لنفوسیت بورس" و همچنین سایر ارگان های لنفوئیدی می شود.



این بیماری یکی از شایع ترین بیماریهای طیور در نقاط مختلف دنیا است. جوجه های جوان مبتلا به بیماری گامبورو پاسخ ایمنی ضعیف نسبت به واکسیناسیون نشان می دهند و همچنین به عفونت های ثانویه بسیار حساس می شوند.



ویروس گامبورو بسیار مقاوم است و نسبت به خیلی از ضد عفونی کننده های رایج، مقاوم هستند و در سالن پرورش طیور می تواند تا 4 ماه زنده بمانند از این رو به این بیماری با عنوان "ایدز مرغی" نیز می گویند.



روش مقابله با این بیماری واکسیناسیون است که تاکنون سالانه یک و نیم تا 2 میلیارد دز از این واکسن وارد کشور می شد. در این راستا معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طرح کلان ملی "کسب دانش فنی تولید فرآورده های دارویی دام و طیور و قطع وابستگی به محصولات خارجی" را تعریف کرد.



ساخت واکسن گامبرو به میزان 2 میلیون و 500 هزار دز در سال، تهیه واکسن‌ ترکیبی دو گانه، سه گانه و واکسن های دیگر و کسب دانش فنی و فراهم کردن تجهیزات لازم برای تولید تخم مرغ SPF به عنوان ماده اولیه زیر ساخت برای تولید اکثر واکسنها از برنامه های این طرح کلان ملی است.



در این راستا پژوهشگران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با همکاری موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی تهیه و تولید واکسن گامبورو را در دستور کار قرار دادند و در سال گذشته تولید آزمایشگاهی این واکسن رونمایی شد.



به زودی با رونمایی از خط تولید این واکسن، تولید انبوه آن در کشور آغاز می شود.



راه اندازی خط تولید واکسن گامبورو



معاون تحقیقات وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دستیابی محققان کشور به تولید آزمایشگاهی واکسن گامبورو، گفت: در ادامه تحقیقات در حال راه اندازی خط تولید این واکسن هستیم که به زودی جزئیات این طرح اعلام می شود.



دکتر جهانگیر پرهمت در گفتگو با خبرنگار مهر، بیماری گامبورو را از جمله بیماریهای ویروسی دانست و افزود: این بیماری از جمله بیماری شایع در میان طیور است که با شیوع آن در مرغذاریها به سرعت به همه جوجه ها سرایت می کند.



معاون تحقیقات وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تولید آزمایشگاهی واکسن گامبورو، اظهار داشت: از تولید آزمایشگاهی واکسن گامبورو که برای درمان بیماری گامبورو کاربرد دارد، در سال گذشته رونمایی شد.



وی از راه اندازی خط تولید این واکسن خبر داد و خاطر نشان کرد: با تولید آزمایشگاهی این دارو و تکمیل آن در حال طراحی خط تولید آن هستیم که به زودی با راه اندازی خط تولید واکسن گامبورو نحوه و میزان تولید اعلام خواهد شد.



پرهمت به بیان نحوه استفاده از این واکسن پرداخت و یادآور شد: این واکسن برای همه جوجه هایی که در مرحله پرورش در مرغداریها هستند مورد استفاده قرار می گیرد.



وی ادامه داد: واکسن گامبورو در مرحله جوانی به همه جوجه هایی که در مرغداریها برای پرورش مرغ نگهداری می شوند، تزریق می شود.