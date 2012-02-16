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۲۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۴۸

گرزین:

مسیر جدید تپه هزار پیچ گرگان بازگشایی شد

مسیر جدید تپه هزار پیچ گرگان بازگشایی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار گرگان از بازگشایی مسیر بهزیستی به هزار پیچ ( تپه سوگله) خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین پیش از ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این مصوبه با همکاری و پیگیری مهندس دادبود و مهندس عباس زاده و مساعدت دانشگاه منابع طبیعی، همت و تلاش و سرمایه گذاری شهردار و شورای شهر این مصوبه محقق شد.

وی افزود: از پیمانکاران و مجموعه طرح کمال قدرشناسی را دارم و به مردم مژده می دهیم ضمن سهولت در رفت و آمد در کاهش خسارات و خدمات تأثیر گذار خواهد بود.
 
وی اضافه کرد : مصوبه دیگر جلسه شورای اداری خروج دستگاه  های اداری از جمله هلال احمر به خارج از شهر بوده که امید داریم  در پروژه جدید  تجدید نظر شود و در رابطه با انتقال اداره دخانیات شاهد اقدامات موثرباشیم.

به گزارش مهر، تپه گردشگری هزار پیچ به تپه سوگله گرگان معروف است.
 

کد مطلب 1535668

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