یک گروه ایتالیایی در یزد سرمایه گذاری می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، با اعلام آمادگی گروه ایتالیایی برای سرمایه گذاری در یزد، با هدف فراهم کردن مقدمات و زمینه جذب سرمایه‌ گذاری خارجی، نشستی با حضور مسئولان، صاحب ‌نظران و دست ‌اندرکاران اقتصادی استان و نمایندگان گروه سرمایه ‌گذار یاد شده در ستاد و مرکز خدمت سرمایه ‌گذاری یزد برگزار شد.

در این نشست، مشورتهای لازم به نمایندگان گروه سرمایه ‌گذاری ایتالیا ارائه و اطلاع ‌رسانی در مورد پذیرش و حمایت از سرمایه‌ گذاری خارجی انجام شد.

همچنین اطلاعات لازم برای حمایتهای قانونی از سرمایه‌ گذاران خارجی نظیر ضمانت ‌های ارائه شده، ریسکهای غیر تجاری، مزیتها و مشوقهای در نظر گرفته شده و نحوه اخذ مجوزسرمایه ‌گذاری خارجی در اختیار نمایندگان گروه سرمایه‌ گذاری خارجی قرار گرفت.

قرار است این سرمایه ‌گذاری خارجی در آینده با مشارکت بخش خصوصی داخلی در یزد انجام شود.

در این نشست کتاب "یزد فرصتی برای سرمایه ‌گذاری" به گروه سرمایه‌ گذار ایتالیایی اهدا و مقرر شد مرکز خدمات سرمایه‌ گذاری در راستای تسهیل سرمایه ‌گذاری مساعدت و پیگیری لازم را به عمل آورد.

در یک سال اخیر با تشکیل ستاد و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان یزد، گام‌های مثبتی در راستای توسعه و رونق سرمایه‌گذاری در استان یزد صورت گرفته است.

به اعتقاد صاحب ‌نظران و کارشناسان امر، آینده اقتصادی استان یزد رو به رشد و نویدبخش است.