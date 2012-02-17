90 درصد اعضای مجمع توصیه پذیر نیستند/ در انتخابات فوتبال رقیب ندارم!

به گزارش خبرنگار مهر، علی کفاشیان که در نشست ساختار مدیریت تشکیلات فوتبال حاضر شده بود پس از ترک این نشست در جمع خبرنگاران ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: من عضو کمیته فوتبال فیفا هستم و به همین دلیل در نشستی که در این خصوص در سوئیس برگزار شد، شرکت کردم. در این نشست فدراسیون فوتبال تایلند که میزبان رقابتهای جام جهانی 2012 فوتسال است گزارشی از آخرین کارهایی که این فدراسیون برای میزبانی رقابتها انجام داده است را به حاضرین ارائه کرد.
وی با بیان اینکه بلاتر در این نشست فوتسال را یکی از بخشهای مهم فیفا دانست، افزود: توسعه فوتسال در کشورهای عضو فیفا نیز یکی از موضوعات مهمی بود که به آن پرداخته شده ضمن اینکه چند عضو جدید نیز معرفی شدند که یکی از اعضا از سریلانکا بود.
اعلام آمادگی برای میزبانی جام جهانی 2016 فوتسال
کفاشیان در همین خصوص افزود: تغییرات در قوانین فوتسال که مورد تایید اعضا قرار گرفته بود نیز به تصویب رسید ضمن اینکه بحث میزبانی رقابتهای جام جهانی 2016 مطرح شد که براین اساس کشورهایی که شرایط میزبانی این رقابتها را دارند از اسفندماه تا خردادماه جهت کسب امتیاز میزبانی باید اعلام آمادگی کنند. متاسفانه ما در سال 2012 نتوانستیم شرایط لازم را برای میزبانی رقابتهای جام جهانی فوتسال فراهم کنیم اما برای سال 2016 اعلام آمادگی خواهیم کرد چون شرایط و توانمندی لازم را برای برگزاری این رقابتها داریم.
دعوت از رئیس کمیته فوتسال فیفا برای سفر به ایران
وی در همین خصوص تاکید کرد: در این نشست من با "فرناندو"، مسئول کمیته فوتسال فیفا مذاکراتی را انجام دادم که وی قول داد تا برای دیدن رقابتهای فوتسال غرب آسیا که ما میزبان آن بوده و قرار است آن را در یکی از استانهای کشور برگزار کنیم به ایران بیاید. قطعا برگزاری شایسته این رقابتها و با حضور وی کمک زیادی به ما برای کسب میزبانی جام جهانی 2016 خواهد کرد.
مجمع رئیس فدراسیون فوتبال را انتخاب میکند
رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به این پرسش که "آیا گزینه اصلی وزارت ورزش و جوانان برای ریاست فدراسیون فوتبال شما هستید یا آقای قریب؟"، اظهار داشت: قریب هم ثبت نام کرده اما هنوز وزارت ورزش گزینه خاصی را معرفی نکرده است. در واقع مجمع فدراسیون فوتبال بررسی میکند که کدام یک از کاندیداها عملکرد قابل قبولی داشته و توانمندی دارد و وزارت ورزش و جوانان نیز از فردی که منتخب مجمع است حمایت خواهد کرد.
به من تکلیف شده که باشم و هستم
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "آیا همچنان روی حرف خود هستید و از انتخابات کناره گیری نمیکنید؟"، تاکید کرد: همچنان روی حرف خودم هستم و از انتخابات کناره گیری نمیکنم، چون کاندیدا شدن من خواست مجمع بوده است. علاوه بر این با تجربیاتی که کسب کردهام میخواهم کارهایی را که باقی مانده است را ادامه داده و به پایان برسانم. در واقع به من تکلیف شده که باشم و هستم.
نام عزیزمحمدی در فهرست من بود
کفاشیان در خصوص ثبت نام مهدی تاج و عزیزالله محمدی در انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: از قبل نام تاج را در فهرست نایب رئیسان خود قرار نداده بودم اما نام عزیز محمدی را در این فهرست در نظر گرفته بودم. تاج اعتماد نداشت که من بتوانم در فدراسیون بمانم و نگران از این بود که زیرپای خودش هم خالی شود.
شرایط فدراسیون فوتبال بهتر از گذشته شده است
رئیس فدراسیون فوتبال در خصوص عملکرد چهارساله این فدراسیون گفت: خوشبختانه در بعضی از بخشها عملکرد خوب و قابل قبولی داشتیم اما در برخی زمینهها باید ببینید که فدراسیون فوتبال را تحت چه شرایطی تحویل گرفتیم. زمانی که ما فدراسیون را تحویل گرفتیم شرایط و اوضاع خیلی خوب نبود اما در حال حاضر به مراتب نسبت به گذشته بهتر شده است چون خیلی چیزها را ما تازه و از نو شروع کردیم اما اگر نفر بعدی بیاید فقط باید کارها را ادامه دهد.
من در انتخابات فدراسیون فوتبال رقیب ندارم
وی در پاسخ به این پرسش که رقیب اصلی شما در انتخابات کیست؟ با خنده گفت: من در انتخابات فدراسیون فوتبال رقیب ندارم! البته تمام کسانی که برای ریاست کاندید شدهاند، شانس دارند.
کفاشیان در پاسخ به این پرسش که "آیا روسای هیئتها با توجه به اینکه شما آنها را انتخاب و حمایتتان برخوردارند به نفع شما در انتخابات رای خواهند داد؟"، گفت: روسای هیئتها توسط ما انتخاب نشدهاند بلکه در سفرهایی که ما به استانها داشتیم ساز و کار را برای انتخابات استانها فراهم کردیم. حتی برخی از این روسا پیش از آنکه من رئیس فدراسیون شوم انتخاب شده بودند و همچنان نیز به کار خود ادامه میدهند.
90 درصد اعضای مجمع مستقل هستند
وی در همین خصوص تاکید کرد: خوشبختانه 90 درصد هیئتها و اعضای مجمع مستقل بوده و توصیه پذیر نیستند و هر که شایستهتر باشد به او رای میدهند.
رئیس فدراسیون فوتبال در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "بر چه مبنایی این آمار را میگویید؟"، گفت: شانسی گفتم!
وزارت ورزش و جوانان کمکی به هیئتهای فوتبال نکرده است
وی در پاسخ به این پرسش که آیا کمکهای مالی از سوی وزارت ورزش و جوانان به هیئتها شده تا به گزینه مورد نظر این وزارتخانه در انتخابات رای دهند، اظهار داشت: این موضوع به هیچ وجه صحت ندارد، چون اگر وزارت ورزش و جوانان بخواهد کمکی به هیئتها داشته باشد از طریق فدراسیون فوتبال است. ما در این خصوص بخشنامهای داریم که هشت ماه قبل به تصویب رسید مبنی بر اینکه اگر به فدراسیون فوتبال بودجهای داده شود فدراسیون باید 10 درصد آن را به هیئتها اختصاص دهد.
منتقمی میتواند در فدراسیون فوتبال موثر باشد
کفاشیان در خصوص اینکه چرا منتقمی را به عنوان کاندیدای نایب رئیسی در انتخابات معرفی کرده است، گفت: من از قبل با آقای منتقمی در این خصوص صحبت کرده بودم. ابتدا قرار بود ایشان را به عنوان نایب رئیس اول فدراسیون معرفی کنم اما مسائلی پیش آمد که وی را به عنوان نایب رئیس دوم معرفی کردم. به نظر من منتقمی فردی است با تجربه که در فدراسیون فوتبال میتواند خیلی موثر باشد.
عباسی از شخص خاصی در انتخابات حمایت نمیکند
وی در خصوص دیداری که با وزیر ورزش و جوانان داشت، خاطرنشان کرد: نظر وزیر این است که از شخص خاصی در انتخابات فدراسیون فوتبال حمایت نکند تا انتخابات روال عادی خود را داشته باشم. من نیز پیش از ثبت نام در انتخابات در دیداری که با وزیر ورزش و جوانان داشتم از وی اجازه گرفتم و ایشان هم موافقت کرد که من نیز در انتخابات فدراسیون فوتبال ثبت نام کنند و به کارم ادامه دهم.
ما هم استقلال داشتیم و هم پرسپولیس
رئیس فدراسیون فوتبال همچنین در واکنش به منتقدانی که اعتقاد دارند فدراسیون کفاشیان استقلال نداشته است، اظهار داشت: ما هم استقلال داشتیم و هم پرسپولیس! اگر چه فدراسیون فوتبال تابع قوانین فیفا است اما رئیس فدراسیون نمیتواند سر خود کاری انجام دهد چون مقررات چنین اجازهای را به وی نمیدهد.
توصیهها منطقی باشد میپذیریم
وی افزود: اگر منظورتان توصیه پذیری از سازمان تربیت بدنی و یا وزارت ورزش و جوانان است باید بگویم که ما در کشوری هستیم که ورزش و به ویژه فوتبال مخاطبان زیادی دارد. همواره توصیههایی به ما میشود که آنها را بررسی میکنیم و در صورتی که منطقی باشد، را میپذیریم. این موضوع به معنای توصیه پذیری و عدم استقلال نیست باید اسمش را تعامل بگذاریم.
وضعیت مالی خوبی داریم
کفاشیان با اعلام اینکه فدراسیون فوتبال بدهی بسیار کمی دارد، افزود: طلبی از فیفا داریم که قرار شده بخشی از آن را بزودی به ما بپردازند. در حال حاضر وضعیت مالی خوبی داریم و مشکل خاصی وجود ندارد.
از تاج بپرسید که چرا از من حمایت نکرد
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه "تاج گفته بود در انتخابات برای حمایت از شما کنار میکشد اما وی از عزیز محمدی حمایت کرده است، اظهار داشت: این موضوع را باید از خود تاج سئوال کنید اما آنچه که من در روزنامهها خواندم این بوده که وی گفته در انتخابات از عزیز محمدی حمایت می کند، البته تاج قبلا گفته بود که به نفع من از انتخابات کنار خواهد کشید. تا 15 اسفند سیبی که در هوا میچرخد 100 چرخ خواهد خورد تا به زمین بیافتد باید ببینیم که چه خواهد شد؟
شانس کفاشیان برای ریاست دوباره بر فوتبال
رئیس فدراسیون فوتبال در خاتمه در پاسخ به این پرسش که چقدر برای خود شانس پیروزی در انتخابات قائل هستید، تاکید کرد: 15 اسفندماه مشخص میشود که چقدر شانس دارم.
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