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۲۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۰۱

کی پور:

95 شعبه رایانه ای انتخابات در علی آباد کتول آماده شده است

95 شعبه رایانه ای انتخابات در علی آباد کتول آماده شده است

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: فرماندار علی آبادکتول گفت: 95 شعبه اخذ رای شهرستان بصورت کامل رایانه ای برای انتخابات آماده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداره شهرستان افزود: همه امکانات برای اجرای رایانه ای انتخابات در شهرستان فراهم شده است.

وی اظهار داشت: حدود 200 دستگاه رایانه برای این طرح فراهم شد که پنج درصد به عنوان رزرو تدارک دیده شده است.

کی پور گفت: با اجرای رایانه ی انتخابات ضمن اعلام سریع نتایج اخذ رای، هرگونه شبهه نیز از بین می رود.

فرماندار علی آبادکتول بیان داشت: تمهیدات آموزشی کاربران و عوامل اجرایی به پایان رسیده و از این پس آموزش همگانی از طریق صدا و سیما انجام می شود.

وی عنوان کرد: شهرستان علی آباد تنها شهرستان استان و یکی از 27 شهر کشور برای اجرای انتخابات رایانه ای اعلام شده است.

علی آبادکتول در 42 کیلومتری شرق گرگان واقع شده است.

کد مطلب 1535691

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