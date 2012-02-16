95 شعبه رایانه ای انتخابات در علی آباد کتول آماده شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر کی پور پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداره شهرستان افزود: همه امکانات برای اجرای رایانه ای انتخابات در شهرستان فراهم شده است.

وی اظهار داشت: حدود 200 دستگاه رایانه برای این طرح فراهم شد که پنج درصد به عنوان رزرو تدارک دیده شده است.

کی پور گفت: با اجرای رایانه ی انتخابات ضمن اعلام سریع نتایج اخذ رای، هرگونه شبهه نیز از بین می رود.

فرماندار علی آبادکتول بیان داشت: تمهیدات آموزشی کاربران و عوامل اجرایی به پایان رسیده و از این پس آموزش همگانی از طریق صدا و سیما انجام می شود.

وی عنوان کرد: شهرستان علی آباد تنها شهرستان استان و یکی از 27 شهر کشور برای اجرای انتخابات رایانه ای اعلام شده است.

علی آبادکتول در 42 کیلومتری شرق گرگان واقع شده است.