5 هزار پوستر تبلیغات انتخابات در ادارات کرج توزیع می شود

محمد هادی اسلاملو در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات صورت گرفته به منظور تبلیغات انتخابات و ایجاد شور و نشاط انتخاباتی در شهرستان کرج گفت: این مرحله از روزشمار انتخابات به تهییج و تلاش برای تشویق مردم به مشارکت گسترده در انتخابات اختصاص دارد و در این شرایط باید همه توان و پتانسیل خود را به کار گرفته تا با جنگ نرم دشمن در این خصوص مقابله کنیم.

وی گفت: همه دست اندرکاران امر تبلیغات باید به فکر شیوه و طرح های جدید تبلیغاتی باشند تا بتوان به بدنه مردم نفوذ کرده و ضرورت حضور در صحنه انتخابات را برای آنها تبیین کرد.

وی افزود: در زمان کوتاه باقیمانده تا روز انتخابات، شش تلویزیون شهری در سطح کرج فعال شده و با هماهنگی شهرداری کرج، بنرها و پوسترهای تبلیغاتی در ایستگاههای اتوبوس، پل های عابر پیاده و معابر شهری نصب خواهد شد.

وی همچنین از توزیع سه هزار پوستر تبلیغاتی در ادارات کرج، 800 پوستر در محمدشهر، 700 پوستر در کمالشهر و 500 پوستر در ادارت هریک از شهرهای مشکین دشت و ماهدشت خبر داد و گفت: به منظور توسعه و گسترش صنعت چاپ استان سعی بر اینست که از ظرفیت چاپ استان برای این پوسترها استفاده شود.

مسئول کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات کرج از ارسال پیامک های انتخاباتی در ایام باقیمانده تا انتخابات خبر داد و گفت: در طرح متن پیامک باید کارشناسی و دقت عمل وجود داشته باشد و از تاثیر کلمات هر چند کوتاه در این خصوص نباید غافل بود.

وی در خصوص کمرنگ بودن تبلیغات محیطی تا این لحظه تصریح کرد: فضای محیطی شهر تا این روز تحت تاثیر دهه فجر و راهپیمائی 22 بهمن بوده و هر چند تلاش شد از بستر این دهه مبارک برای تبیین ضرورت حضور در انتخابات نیز استفاده شود اما سعی بر این بود که انتخابات پیش رو فضای بزرگداشت انقلاب اسلامی را تحت الشعاع قرار ندهد.