درگذشت پدر عباس الموسوی "سید شهدای مقاومت" در سالروز عروج فرزندش

به گزارش خبرگزاری مهر پایگاه خبری المنار امروز در خبری کوتاه نوشت: گویی پدر شهید با فرزندش قرار ملاقات گذشته بود که در ساعات اولیه سالروز شهادت وی به دیدار حق عزوجل نائل گشت.

در ادامه این خبر آمده اشت: حزب الله لبنان درگذشت پدر سید شهدای مقاومت لبنان را تسلیت می گوید و مراسم تشییع پیکر پاک وی را امروز پنج شنبه در شهرک "نبی شیث" برگزار خواهد کرد.

المنار تصریح کرد: پدر سید عباس الموسوی دبیرکل سابق حزب الله لبنان که در سال 1992 با حمله مستقیم رژیم صهیونیستی به شهادت رسید به حضور فعالانه در جشنها و مراسمهای مختلف که از سوی حزب الله لبنان برگزار می شد، مشهور بود.

خاطر نشان می شود شهید سید عباس الموسوی دبیرکل سابق حزب الله لبنان نیز در سال 1992 در زمان بازگشت از مراسم بزرگداشت شهید "راغب حرب" از رهبران شهید مقاومت لبنان به شهادت رسیده بود.