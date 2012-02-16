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۲۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۲:۱۹

شهرزاد:

حضور حداکثری در انتخابات مقابله با اهداف دشمن است

حضور حداکثری در انتخابات مقابله با اهداف دشمن است

اصفهان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم اصفهان در مجلس گفت: حضور پرشور مردم در انتخابات نقطه مقابل توطئه‌های دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکریم شهرزاد پیش از ظهر پنج شنبه در جمع مسئولان استان اظهار داشت: اجتناب از ورود داوطلبانی که با شایعه و تخریب وارد مجلس شورای اسلامی می‌شوند، امری مهم و ضروری است.

وی با بیان اینکه مردم باید در تمامی زمانها به دنبال حفظ و تداوم انقلاب اسلامی ایران باشند، افزود: در حال حاضر جوانان ایران از بصیرت و توانایی کامل در راستای تحلیل و بررسی مسائل سیاسی برخوردار هستند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: تحولات منطقه با الگو‌گیری از انقلاب اسلامی ایران شکل گرفته است.

وی با اشاره به اینکه مردم باید به صورت حد‌اکثری در انتخابات شرکت کنند، افزود: مردم باید با حضور حداکثری خود در انتخابات به مقابله با اهداف دشمن بپردازند و حضور پرشور مردم در انتخابات نقطه مقابل توطئه‌های دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است.

شهرزاد تاکید کرد: انتخابات باید به دور از تخریب افراد و شایعه‌سازی علیه داوطلبان برگزار شود و رعایت مبانی اخلاقی در راستای برگزاری این حماسه بزرگ ضروری است.
 

کد مطلب 1535701

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