حضور حداکثری در انتخابات مقابله با اهداف دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدکریم شهرزاد پیش از ظهر پنج شنبه در جمع مسئولان استان اظهار داشت: اجتناب از ورود داوطلبانی که با شایعه و تخریب وارد مجلس شورای اسلامی می‌شوند، امری مهم و ضروری است.

وی با بیان اینکه مردم باید در تمامی زمانها به دنبال حفظ و تداوم انقلاب اسلامی ایران باشند، افزود: در حال حاضر جوانان ایران از بصیرت و توانایی کامل در راستای تحلیل و بررسی مسائل سیاسی برخوردار هستند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس تصریح کرد: تحولات منطقه با الگو‌گیری از انقلاب اسلامی ایران شکل گرفته است.

وی با اشاره به اینکه مردم باید به صورت حد‌اکثری در انتخابات شرکت کنند، افزود: مردم باید با حضور حداکثری خود در انتخابات به مقابله با اهداف دشمن بپردازند و حضور پرشور مردم در انتخابات نقطه مقابل توطئه‌های دشمن علیه نظام جمهوری اسلامی ایران است.

شهرزاد تاکید کرد: انتخابات باید به دور از تخریب افراد و شایعه‌سازی علیه داوطلبان برگزار شود و رعایت مبانی اخلاقی در راستای برگزاری این حماسه بزرگ ضروری است.

