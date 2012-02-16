به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنج شنبه اوقاف و امور خیریه اصفهان برای دومین بار در سال جاری یکی از مراکز مشاوره با رویکرد دینی را در بارگاه امامزاده محسن اصفهان افتتاح کرد.
نخستین مرکز مشاوره دینی در کنار مقبره علامه مجلسی با عنوان مرکز مشاوره نسیم صبا در 19 آذر ماه امسال در اصفهان راهاندازی شد و در حال حاضر مردم و به ویژه جوانان در این مرکز به صورت رایگان مشاوره دریافت میکنند.
در این مراکز تمامی مشاورهها با رویکرد دینی به مردم ارائه شده است و این موضوع نقش موثری در راستای معرفتافزایی مردم در زمینههای مختلف دارد.
در حال حاضر دومین مرکز مشاوره دینی در بقاع متبرکه در امامزاده محسن اصفهان واقع در خیابان وحید افتتاح و مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
مردم و به ویژه جوانان باید با قرآن و آموزههای دینی آشنایی داشته باشند و با اجرای برنامههای فرهنگی، دینی، اجتماعی و راهاندازی مراکز مشاوره دینی در بارگاه امامزادهها و بقاع متبرکه این موضوع تحقق مییابد.
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