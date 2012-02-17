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۲۸ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۰۹

میری در گفتگو با مهر:

چهارمین سازمان شهرداری اراک تشکیل شد/ اجرای طرح جامع مبلمان شهری

چهارمین سازمان شهرداری اراک تشکیل شد/ اجرای طرح جامع مبلمان شهری

اراک - خبرگزاری مهر: شهردار اراک گفت: اولین جلسه سازمان زیباسازی شهرداری اراک برگزار و مقرر شد فعالیت رسمی این سازمان از ابتدای سال 1391 با محوریت زیباشناسی شهری آغاز شود.

سید مرتضی میری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام تشکیل چهارمین سازمان شهرداری اراک گفت: سازمان زیبا سازی شهرداری اراک با هدف تخصصی کردن  مسایل  مرتبط با زیباسازی شهری و به خصوص اجرایی نمودن طرح جامع مبلمان شهری تشکیل شده است.

میری مهمترین وظایف سازمان زیباسازی را تهیه طرح جامع زیباسازی، مطالعات طراحی و تحقیقات برای تهیه طرح‌های مناسب با برنامه شهری، زیباسازی محیط پارک‌ها و فضاها و باغ‌های عمومی و تزیین آن‌ها، ساماندهی و طراحی معابر در پارک‌ها و باغ‌های عمومی و...، آرایش و رنگ‌آمیزی و پیرایش جداول در معابر و پارک‌های عمومی، طراحی و ساخت تندیس، یادمان‌ها در میادین، طراحی و ساخت و بهسازی و نوسازی ایستگاه‌های اتوبوس،نظارت بر کلیه عملیات زیباسازی شهر با رعایت استانداردها عنوان کرد.

میری افزود: بودجه پیشنهادی این سازمان بالغ بر بیست و یک میلیارد ریال است که مقرر شد بعد از تصویب بودجه نهایی سال آتی شهرداری، مبلغ نهایی بودجه سازمان زیباسازی تصویب و متعاقبا اعلام شود.

 شهردار اراک گفت: امیدواریم با تشکیل سازمان زیباسازی روند بسیار مناسب و چشمگیری را در جهت پیشرفت و آبادانی شهر اراک شاهد باشیم.

 

 

وی افزود: شهر اراک در زمینه بکارگیری از طرح مبلمان شهری بسیار ضعیف بوده و نیاز به زمان داشته تا بتوان مشکلات موجود را مرتفع نمود.

وی با اشاره به اینکه درزمینه زیباسازی شهری کیفیت حرف اول را زده و سپس کمیت مطرح می شود، خواستار انجام کلیه اقدامات این سازمان با پشتوانه علمی و مطالعاتی قوی شد.

شهردار اراک گفت: دراولین جلسه شورای سازمان، رئیس هیات مدیره سازمان زیباسازی علیرضا بیاتیان سرپرست حوزه خدمات شهری شهرداری است و داود میلادی نیز که تاکنون سمت مدیر اداره زیباسازی شهرداری اراک را بر عهده داشته به عنوان سرپرست این سازمان منصوب شد.

کد مطلب 1535716

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