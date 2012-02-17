چهارمین سازمان شهرداری اراک تشکیل شد/ اجرای طرح جامع مبلمان شهری

سید مرتضی میری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام تشکیل چهارمین سازمان شهرداری اراک گفت: سازمان زیبا سازی شهرداری اراک با هدف تخصصی کردن مسایل مرتبط با زیباسازی شهری و به خصوص اجرایی نمودن طرح جامع مبلمان شهری تشکیل شده است.
میری مهمترین وظایف سازمان زیباسازی را تهیه طرح جامع زیباسازی، مطالعات طراحی و تحقیقات برای تهیه طرحهای مناسب با برنامه شهری، زیباسازی محیط پارکها و فضاها و باغهای عمومی و تزیین آنها، ساماندهی و طراحی معابر در پارکها و باغهای عمومی و...، آرایش و رنگآمیزی و پیرایش جداول در معابر و پارکهای عمومی، طراحی و ساخت تندیس، یادمانها در میادین، طراحی و ساخت و بهسازی و نوسازی ایستگاههای اتوبوس،نظارت بر کلیه عملیات زیباسازی شهر با رعایت استانداردها عنوان کرد.
میری افزود: بودجه پیشنهادی این سازمان بالغ بر بیست و یک میلیارد ریال است که مقرر شد بعد از تصویب بودجه نهایی سال آتی شهرداری، مبلغ نهایی بودجه سازمان زیباسازی تصویب و متعاقبا اعلام شود.
شهردار اراک گفت: امیدواریم با تشکیل سازمان زیباسازی روند بسیار مناسب و چشمگیری را در جهت پیشرفت و آبادانی شهر اراک شاهد باشیم.
وی افزود: شهر اراک در زمینه بکارگیری از طرح مبلمان شهری بسیار ضعیف بوده و نیاز به زمان داشته تا بتوان مشکلات موجود را مرتفع نمود.
وی با اشاره به اینکه درزمینه زیباسازی شهری کیفیت حرف اول را زده و سپس کمیت مطرح می شود، خواستار انجام کلیه اقدامات این سازمان با پشتوانه علمی و مطالعاتی قوی شد.
شهردار اراک گفت: دراولین جلسه شورای سازمان، رئیس هیات مدیره سازمان زیباسازی علیرضا بیاتیان سرپرست حوزه خدمات شهری شهرداری است و داود میلادی نیز که تاکنون سمت مدیر اداره زیباسازی شهرداری اراک را بر عهده داشته به عنوان سرپرست این سازمان منصوب شد.
نظر شما