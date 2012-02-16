وقتی آینده تحصیلی دانشجو قربانی ناهماهنگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روز جاری و همزمان با برگزاری کنکور سراسری مقطع کارشناسی ارشد دانشگاهها، کرج روزی برفی را پشت سر گذاشت.

بارش برف که از شب گذشته آغاز شد موجب آبگرفتگی معابر به ویژه در خیابانهای اصلی شهر شد.

با توجه به عدم اندیشیدن تدابیر مناسب در مسیر منتهی به محل برگزاری آزمون کارشناسی ارشد که در شرایط عادی نیز با ترافیک سنکین مواجه بوده، امروز و دروضعیت بارندگی به آشفته بازاری غیرقابل کنترل تبدیل شد، قصه آبگرفتگی معابر و ترافیک سنگین با سناریویی تلخ تر از همیشه رقم خورد.

دانشجویانی که از کرج و تهران و شهرهای اطراف برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد راهی دانشگاه تربیت معلم شده بودند با ترافیک سنگین و آبگرفتگی مسیر که مشکل ترافیک و تردد کند خودروها را در پی داشت مواجه شده و با تاخیر نیم ساعته از شرکت در آزمون منع شده و با ناراحتی و چشمان اشک آلود دانشگاه تربیت معلم را ترک کردند.

عکس مربوط به روزهای آفتابی است

این در حالیست که با اندکی هماهنگی و اندیشیدن تدابیری از سوی راهنمایی و رانندگی، خدمات شهری و کنترل ترافیک شهرداری کرج می شد پیش بینی کرد که جمعیت چند هزار نفری روز جاری و با این شرایط جوی در میدان دانشگاه حصارک قطعا برای عبور و مرور با مشکل مواجه خواهند بود.

عدم ساماندهی مناسب بلوار خوارزمی، حفاریهای ناتمام قطارشهری، عدم هدایت آبهای سطحی و ... با بارش برف و باران موجب شد دانشجویان امروز پس از عبور از چاله های پر از گل و لای جلوی دانشگاه، خود را به جلسه آزمون برسانند و البته شماری نیز از آزمون جا ماندند.

نبود پل عابر پیاده در جلوی دانشگاه تربیت معلم معضل دیگری بود که با توقف خودروها در جلوی دانشگاه و عبور خودروهای سنگین برای ورود به اتوبان و کمالشهر عبور از عرض خیابان را با دلهره فراوان برای دانشجویان همراه ساخته است و تذکرهای فراوان در این خصوص نیز تاکنون تاثیرگذار نبوده است.

به نظر می رسد موضوع آبگرفتیگی ها و نبود زیرساختهای مناسب شهری در کلانشهر کرج و به ویژه در مناطقی همچون حصارک موضوع تازه ای به شمار نرود اما روزهای شلوغ و مناسبتهای پرتردد در این مسیرها را می توان از قبل شناسایی کرده و با برنامه ریزی و هماهنگی درون سازمانی و برون بخشی از بروز اتفاقات ناگوار و نارضایتی شهروندان جلوگیری کرد.