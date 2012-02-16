رشته پرستاری در کشور به تازگی تخصصی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدیعقوب جعفری اظهار کرد: هم اکنون در مقطع کارشناسی ارشد دوره پرستاری ویژه، سالمندان، بلایا و... دیده شده است که البته به نظر می رسد وجود چندین واحد تخصصی در پرستاری جنرال کارآیی بیشتری را در پی داشته باشد.

وی ادامه داد: پرستاران در مقطع ارشد و دکترا کمتر به سمت بالین و بیشتر به سمت تحقیق و پژوهش سوق پیدا می کنند. از این رو برای استفاده از تخصص پرستاران و اینکه پرستاران عمومی نیروهای کم هزینه تری نسبت به پرستاران ارشد و دکترا هستند پیشنهاد می شود از 4 سال دوره تحصیل کارشناسی پرستاری 3 سال به مسائل و مباحث عمومی پرستاری و یک سال به مباحث تخصصی بپردازند.

رئیس شورای عالی نظام پرستاری با اشاره به تخصصی شدن گروهها و رشته های پزشکی افزود: ناگزیر از تخصصی و حرفه ای شدن رشته پرستاری هستیم تا بیماران مراقبتهای باکیفیت تری را دریافت کنند.

جعفری با بیان اینکه با حرفه ای شدن رشته پرستاری هم بیمار و هم پرستار سود می برند، گفت: با تخصصی شدن آموزش پرستاری اعم از تئوری و عملی خدمات بهتر و دقیق تری به بیمار ارائه می شود که البته تداوم این تخصصی شدن از طریق دوره های بازآموزی امکانپذیر است.

به گفته وی ، بی تردید با تخصصی شدن حرفه پرستار تعرفه ارائه خدمات نیز افزایش می یابد که امر بدیهی و روشنی است.