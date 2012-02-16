میادین مین دهلران باز هم قربانی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، دو عضو گروه پاکسازی میادین مین در منطقه عملیاتی شرهانی دهلران در حین عملیات خنثی سازی میادین مین به شهادت رسیدند .

در این حادثه شیرمحمد معافی، اهل شهرستان ایلام و موسی سبزواری، اهل شهرستان دهلران بر اثر انفجار مین به درجه رفیع شهادت نائل آمدند .

استان ایلام 430 کیلومتر مرز مشترک با عراق و بیش از یک میلیون و 700 هزار هکتار مناطق آلوده به مین دارد هرچند بیشتر این مناطق پاکسازی شده است .

برگزاری همایش انقلاب اسلامی و نقش آن در بیداری اسلامی در آبدانان

در این همایش جمعی از اساتید و دانشجویان حضور داشند .

حجت الاسلام حاجیلری امام جمعه آبدانان در این همایش گفت: مهمترین اشتراک انقلاب اسلامیایان با انقلاب های منطقه مردمی بودن آنهاست .

اعزام 310 نفر از دانش آموزان دختر شهرستان دره شهر به مناطق عملیاتی جنوب کشور



310 نفراز دانش آموزان دختر شهرستان دره شهر در قالب کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام شدند .

جانشین سپاه ناحیه دره شهر گفت: این تعداد دانش آموز به منظور آمادگی دفاعی دانش آموزان و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و آشنایی نسل جوان با آرمان های امام (ره) به مدت 3 روز به مناطق عملیاتی شلمچه- فاو و هویزه دیدن می کنند .

نشست شوراهای دانش آموزی در دهلران

در این نشست اعضای شوراهای دانش آموزی نظرها و پیشنهادهای خود را در باره ظرفیت ها و استعداد های جوانان – انتخابات وتوسعه و آبادانی شهرستان دهلران ارائه کردند .

برگزاری طرح ملی راهنمایی مسافران نوروزی در ایلام

جاسم یوسفی رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان ایلام گفت:این طرح از 26 اسفند سال جاری آغاز و تا 13 فروردین سال آینده ادامه خواهد داشت .

وی با اشاره به اینکه این طرح در سه ایستگاه ورودی شهر ایلام یرگزار می شود، اظهار داشت: میدان قرآن، میدان ارغوان و منطقه ششدار از جمله محل های اجرای این طرح در سطح شهر ایلام خواهد بود .

یوسفی تصریح کرد: 140 نفر از جوانان عضو این جمعیت در شهرستان ایلام با معرفی اماکن تفریحی، زیارتی، تاریخی و سایر اماکن مورد نیاز برای مسافران نوروزی که به این استان مسافرت می کنند راهنمایی لازم را ارائه خواهند کرد .

مریم نامی به اردوی تیم ملی دعوت شد

از سوی امور ورزش بانوان فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از مریم نامی فوتبالیست زیر 16 سال استان ایلام دعوت به عمل آمد .

نامی باید در تهران جهت حضور در اردوی تیم ملی فوتبال زیر 16 سال کشور به مربیان تیم ملی معرفی کند .

تیم جودوی استان ایلام به لیگ باشگاههای برتر کشور صعود کرد

در پایان مسابقات باشگاههای جودو کشور و در هفته پایانی لیگ دسته اول، تیم منتخب ایلام که با نام باشگاه پالایش گاز در این دوره حضور یافت و پس از رقابت 6 هفته ای بصورت رفت و برگشت در حضور یازده تیم باشگاههای دسته اول کشور پس از تیمهای استقلال جوان تهران، چای شهر ری عنوان سوم تیمی را به خود اختصاص و به لیگ باشگاههای برتر کشور صعود کنند .

خسروی نژاد و پیری پور به اردوی تیم ملی جودو دعوت شدند

در پی درخشش فرشاد پیری پور جودو کار 100+ کیلوگرم جوان استان ایلام در مسابقات قهرمانی کشور شیراز و کسب مدال طلای این وزن با ضربه فنی کردن حریف خود که دارای عنوان نائب قهرمانی جوانان آسیا است به اردوی تیم ملی جوانان دعوت شد .

این ورزشکار هم اکنون در اردوی تیم ملی جهت شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا به سر می برد و همچنین از ورزشکار جودوی استان سعید خسروی نژاد مجددا" برای حضور در اردوی تیم ملی جودو بزرگسالان کشور دعوت شد

سبک شیتوریو مقام نخست مسابقات کشوری را تصاحب کرد

در پی اعزام تیم کاراته سبک شیتوریو استان متشکل از ورزشکاران شهرستانهای ایلام، دهلران، دره شهر و آبدانان با شرکت 20 ورزشکار به مسابقات قهرمانی کشور که در استان خوزستان برگزار شد، تیم منتخب استان با کسب 18 مدال طلا، 19 مدال نقره و 43 مدال برنز در رشته های (کمیته و کاتا انفرادی و تیمی ) مقام اول تیمی مسابقات را از آن خود کرد. این مسابقات به منظور معرفی نفرات برتر جهت اعزام به مسابقات جهانی سوئد برگزار شد .

افزایش راهنمایان سایت‌های گردشگری ایلام در نوروز

سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام از افزایش تعداد راهنمایان مستقر در سایت‌های گردشگری به همراه آموزش آن‌ها در ایام نوروز 91 خبر داد .



محمد نورالهی اظهار داشت: کمیته آمار و اطلاع‌رسانی، تبلیغات و خدمات گردشگری ستاد تسهیلات سفر ایلام با مسئولیت اداره ‌کل میراث‌ فرهنگی استان از اعضایی همچون حمل و نقل و پایانه‌ها، نیروی انتظامی، هلال‌احمر، صدا و سیما، راه و ترابری، علوم پزشکی، تعزیرات حکومتی و بازرگانی تشکیل شده است .



وی افزود: به کارگیری جوانان علاقه‌مند در برنامه‌های اطلاع‌رسانی، راهنمایی مسافران و گردشگران، آموزش آنان پیش از نوروز و همچنین آماده‌سازی آن‌ها برای همکاری در کنار راهنمایان اصلی و مجرب ملبس به لباس‌های متحدالشکل از اقدامات مورد نظر است .



نورالهی تصریح کرد: تهیه ابزارهای اطلاع‌رسانی برای معرفی جاذبه‌های گردشگری استان، پلاکاردهای خوش‌آمدگویی، اطلاع‌رسانی و با مضامین اعلام برنامه‌های فرهنگی استان برنامه‌ریزی شده است .



سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام یادآور شد: پایگاه‌ و چادرهای اطلاع‌رسانی در ورودی و میادین شهری به منظور راهنمایی مسافران و گردشگران نوروزی راه‌اندازی خواهد شد .



وی تصریح کرد: ساخت برنامه‌های تلویزیونی اعم از کلیپ، تیزر، برنامه زنده با هدف اطلاع‌رسانی خدمات، امکانات و آمادگی‌های استان و پخش سراسری، استانی و ... توسط کمیته آمار و اطلاع‌رسانی، تبلیغات و خدمات گردشگری پیش‌بینی شده است .

معرفی نقاط ناشناخته گردشگری به مسافران نوروزی ایلام

معرفی نقاط ناشناخته و کمتر شناخته شده گردشگری ایلام به مسافران نوروزی در دستور کار ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان قرار گرفته است .



رئیس ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام اظهار داشت: اﻣﺮوزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺿﺮورﺗﻲ ﻋﺎم و ﻓﺮاﮔﻴﺮ است و تمامی ﺳﻔﺮﻫﺎی داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ در این حیطه قرار گرفته است .



مجتبی اعلایی افزود: ﺳﻔﺮ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻓﺮاﻫﻢ‌آوردن ﺿﺮورت‌ﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪی‌ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺳﻔﺮ، ﻣﺒﺪا، ﻣﻘﺼﺪ و آﮔﺎﻫﻲ از ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ، ﻧﻘﺎط دﻳﺪﻧﻲ، ﺟﺎذﺑﻪ‌ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﻧﻮع وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻔﺮ، ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ و ﭘﺬﻳﺮاﻳﻲ را در ﺑﺮ ﻣﻲ‌ﮔﻴﺮد .



وی تصریح کرد: ﺳﺘﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺳﻔﺮﻫﺎی استان ﺑﺎ ﻫـﺪف ﻓـﺮاﻫﻢ کردن ﺗـﺴﻬﻴﻼت ﻻزم و ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑـﻴﻦ ﺑﺨـﺸﻲ و ﻓﺮاﺑﺨﺸﻲ، ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎری تمامی ﺳﺎزﻣﺎن‌ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه‌ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ و ﻏﻴﺮدوﻟﺘﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﮔﺮدﺷـﮕﺮی و ﺳـﻔﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ شده اﺳﺖ .



استاندار ایلام ادامه داد: اﻳﻦ ﺳﺘﺎد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻌﺎر ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ، ﻫﻤﻪ‌ﻣﻜﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻪ‌زﻣﺎﻧﻲ ﻛﺮدن ﺳﻔﺮ در ﻛﺸﻮر ﺗﻼش ﻣﻲ‌کند ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﺳﻔﺮ را در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل و ﺑﻪ تمامی ﻧﻘﺎط دﻳﺪﻧﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار دﻫﺪ .



اعلایی تصریح کرد: ستاد تسهیلات سفر ایلام همچنین ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﺎذﺑﻪ‌ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻛﺸﻮر به شناساندن ﻧﻘﺎط ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻛﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه استان ایلام به گردشگران می‌پردازد .



دبیر ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام با اشاره به این که ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗـﻮان و اﻣﻜﺎﻧـﺎت ﺧـﻮﻳﺶ در ﺗـﻼش ﺑـﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻔﺮ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم هستیم، گفت: ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی‌های ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺗﺎرﻳﺨﻲ، ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن و همچنین ﺗﻨﻮع آب و ﻫﻮا در ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ ﻛﻪ زﻳﺒﺎﻳﻲ‌ﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺧﺎص ﺧﻮد را دارد ﺳﺘﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺳﻔﺮﻫﺎی استان ﺑﻪ ﺻﻮرت دائمی ﺑﺎ ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺸﺨﺺ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻲ ﻣﻨﺴﺠﻢ ﻣﺴﺎﻋﻲ ﺧﻮﻳﺶ را در اﻣﺮ ﺳﻔﺮ و ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺮای ﻫﻤﻮﻃﻨﺎن به ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ است .

افزایش ظرفیت اقامت گردشگران در مهران

ظرفیت اقامت گردشگران و مسافران در شهرستان مهران همزمان با ایام نوروز 91 افزایش می‌یابد .



نشست ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی شهرستان مهران با هدف انجام برنامه‌ریزی‌های لازم برای توسعه خدمات‌رسانی به مسافران و گردشگران نوروزی برگزار شد .



فرماندار مهران با بیان این که از هم‌اکنون این شهرستان آماده پذیرایی از مسافران نوروزی می‌شود، گفت: برنامه‌های متعددی برای ارائه خدمات و رفاه حال مسافران و گردشگران در این شهرستان در نظر گرفته شده است .



ولی‌الله حیاتی گفت: افزایش ظرفیت اقامت گردشگران در شهرستان و تشکیل گروه‌های ویژه هدایت مهمانان نوروزی در ورودی و خروجی شهرهای مهران و صالح‌آباد از مهمترین برنامه‌ها به شمار می‌روند .



وی تصریح کرد: همچنین توجه ویژه به اماکن متبرکه امامزاده علی‌صالح(ع) و امامزاده سیدحسن(ع) به عنوان پناهگاه رزمندگان اسلام در دوران دفاع مقدس نیز در دستور کار قرار گرفته است .



فرماندار مهران یادآور شد: برنامه‌ریزی‌های لازم برای برپایی ایستگاه‌های صلواتی، امداد و نجات، خدمات‌رسانی و تهیه بسته‌های فرهنگی در زمینه توانمندی‌های بخش‌های مختلف شهرستان مهران و توزیع در ایام نوروز انجام خواهد شد .



حیاتی ادامه داد: علاوه بر این بروشورهایی در جهت معرفی سرزمین دفاع مقدس مهران با نقشه‌هایی از نقاط یادمانی و گردشگری برای ارائه به مسافران ورودی در ایام نوروز تهیه شده است .

استان ایلام آماده برگزاری انتخابات مجلس نهم

همه امکانات لازم برای برگزاری یک انتخابات سالم و امن در ایلام وجود دارد .

رئیس ستاد انتخابات استان ایلام افزود: علاوه بر ناظران و مجریان انتخابات، نیروی انتظامی هم آمادگی کامل برای برقراری امنیت و صیانت از انتخابات باشکوه را دارد .

استان ایلام دو حوزه انتخابیه شمال و جنوب دارد که حوزه انتخابیه شمال شامل شهرستان های ایلام، ایوان، شیروان چرداول، مهران و ملکشاهی به مرکزیت ایلام و حوزه جنوب نیز شامل شهرستان های دهلران، دره شهر و آبدانان به مرکزیت دهلران است .

رحمانی افزود: استان ایلام در مجلس شورای اسلامی 3 کرسی دارد که از این میزان ، دو کرسی مربوط به حوزه شمال و یک کرسی مربوط به حوزه جنوب است .

وی گفت: از مجموع 58 نامزد ، صلاحیت 32 نامزد تایید شد و برای هر کرسی حدود 10 نفر رقابت می کنند .