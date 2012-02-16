جریمه 200 میلیونی 137 واحد صنفی متخلف در تهران

محمد حسن سرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه گشت مشترکی با همکاری نمایندگان تعزیرات حکومتی وبازرسین اداره صنعت، معدن وتجارت در قالب 42 اکیپ درسطح شهربرگزار شد گفت: دراین بازرسیها که روسای شعب تعزیرات حکومتی درآن حضورداشتنداز 850 واحدصنفی بازدید به عمل آمد.

وی افزود: در این بازرسیها برای 137واحد متخلف به دلیل گرانفروشی، عدم درج قیمت ،عدم صدورفاکتوروتقلب درکسب، پرونده تخلفاتی تشکیل شده و این واحدها جمعا به 200 میلیون تومان جریمه محکوم شدند.

مدیر روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی کشور اظهار داشت: در استان لرستان هم گشتهای مشترکی صورت گرفت که از 130 واحدصنفی بازدید وضمن ارائه تذکرات لازم از یک واحدسردخانه متخلف بیش از 60 تن گوشت منجمد احتکارشده به ارزش بیش از 700 میلیون تومان کشف وپرونده ای دراین رابطه تشکیل وجهت رسیدگی واعمال قانون به شعب تعزیرات حکومتی ارسال شد.