رهبر گروه اسلامگراي كويت دستگير شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، در پي درگيري نيروهاي امنيتي كويت با شماري از نيروهاي اسلام گرا در جنوب شهر كويت كه به دستگيري عنيزي انجاميد هشت تن از اسلامگرايان كشته و زخمي شدند.
از سوي ديگر تلويزيون كويت اعلام كرد در اين در گيري ها كه براي چهارمين بار در سه هفته اخيررخ داد، يك تبعه سعودي نيز كشته شده است .
سخنگوي وزارت كشور كويت امروز در مصاحبه با تلويزيون اين كشور از دستگيري عامر خليف العنيزي رهبر و مسئول گروه اسلامگراي كويت خبر داد.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، در پي درگيري نيروهاي امنيتي كويت با شماري از نيروهاي اسلام گرا در جنوب شهر كويت كه به دستگيري عنيزي انجاميد هشت تن از اسلامگرايان كشته و زخمي شدند.
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