  1. استانها
  2. قم
۲۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۶:۲۳

شادنوش در گفتگو با مهر:

دوره فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک ویژه اتحادیه املاک در قم برگزار می شود

دوره فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک ویژه اتحادیه املاک در قم برگزار می شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیر اجرایی مرکز آموزش بازرگانی قم از برگزاری دوره فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک ویژه اتحادیه املاک در این استان خبر داد.

زهرا شادنوش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی برنامه ریزی انجام شده با همکاری رئیس اتحادیه و نائب رئیس اتحادیه املاک و مشاوره و رهنمودهای مدیرعامل شرکت پردیس رایانه، دوره فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک ویژه اتحادیه املاک برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این دوره‌های آموزشی در پنج زمینه برگزار می‌شود افزود: این دوره‌های آموزشی شامل دوره مبانی فناوری اطلاعات، آشنایی با ویندوز xp، word، آشنایی با اینترنت و آشنایی با تجارت الکترونیک است.

وی گفت: این کلاس‌ها برای اعضای اتحادیه املاک طی ۵هفته برگزار می‌شود.

مدیر اجرایی مرکز آموزش بازرگانی قم ادامه داد: در انتهای دوره از شرکت کنندگان در کلاس‌ها ی آموزشی آزمون گرفته می‌شود و در صورت موفقیت در این آزمون‌ها مدرکی از سوی مرکز آموزش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این دوره ویژه اتحادیه املاک به عنوان اتحادیه پیشرو در امر آموزش و توانمند سازی اعضای اتحادیه املاک، برنامه ریزی شده است، افزود: سعی بر این است که این دوره‌ها برای اتحادیه‌های دیگر نیز گذاشته شود.

شادنوش در پایان بیان کرد: از سوی اتحادیه املاک به اعضا اتحادیه برای شرکت در این دوره‌های آموزشی اطلاع رسانی شده است.

کد مطلب 1535783

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها