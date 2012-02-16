دوره فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک ویژه اتحادیه املاک در قم برگزار می شود

زهرا شادنوش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طی برنامه ریزی انجام شده با همکاری رئیس اتحادیه و نائب رئیس اتحادیه املاک و مشاوره و رهنمودهای مدیرعامل شرکت پردیس رایانه، دوره فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک ویژه اتحادیه املاک برگزار می‌شود.



وی با اشاره به اینکه این دوره‌های آموزشی در پنج زمینه برگزار می‌شود افزود: این دوره‌های آموزشی شامل دوره مبانی فناوری اطلاعات، آشنایی با ویندوز xp، word، آشنایی با اینترنت و آشنایی با تجارت الکترونیک است.



وی گفت: این کلاس‌ها برای اعضای اتحادیه املاک طی ۵هفته برگزار می‌شود.



مدیر اجرایی مرکز آموزش بازرگانی قم ادامه داد: در انتهای دوره از شرکت کنندگان در کلاس‌ها ی آموزشی آزمون گرفته می‌شود و در صورت موفقیت در این آزمون‌ها مدرکی از سوی مرکز آموزش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت داده می‌شود.



وی با اشاره به اینکه این دوره ویژه اتحادیه املاک به عنوان اتحادیه پیشرو در امر آموزش و توانمند سازی اعضای اتحادیه املاک، برنامه ریزی شده است، افزود: سعی بر این است که این دوره‌ها برای اتحادیه‌های دیگر نیز گذاشته شود.



شادنوش در پایان بیان کرد: از سوی اتحادیه املاک به اعضا اتحادیه برای شرکت در این دوره‌های آموزشی اطلاع رسانی شده است.