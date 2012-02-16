رئیس جدید دانشگاه علمی و کاربردی قم منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی که روز پنجشنبه در سالن امام رضا (ع) واقع در استانداری قم با حضور رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی کل کشور، حجت الاسلام بنایی، معاونت توسعه و برنامه ریزی استانداری قم ومعاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قم و تعدادی از مسئولان برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاشهای رئیس سابق دانشگاه جامع علمی و کاربردی، رئیس جدید این دانشگاه معرفی شد.



رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی کشور در حاشیه این مراسم گفت: از آنجایی که فنی و حرفه‌ای و دانشگاه جامع علمی و کاربردی دو امر مجزا است بحث ادغام آن‌ها منتفی شد.



عبدالرسول پورعباس گفت: با این وجود تعامل و ارتباط تنگاتنگی بین این دو سازمان برقرار است.



نماینده قم در مجلس نیز افزود: به هر میزان سرمایه گذاری علمی در شهر قم بیشتر شود کشور پیشرفت بیشتری می‌کند.



حجت الاسلام علی بنایی گفت: امیدوارم بتوانیم در استان قم سهم خود را در تولید علم ایفا کنیم و شهری متناسب ایجاد کنیم.



در ادامه این مراسم سید رضا دهناد معاون برنامه ریزی استاندار قم با بیان اینکه شهر قم شهری کاملا علمی و فرهنگی است، گفت: حدود ۶۰ هزار طلبه و حدود ۶۰ هزار دانشجو در شهر قم مشغول تحصیل هستند.