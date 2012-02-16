بانکها یاری رسان کمیته امداد برای جذب اعتبار تسهیلات خودکفایی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، کمال حلوایی پیش از ظهر پنج شنبه در نشستی با روسای بانکهای عامل طرف قرارداد با کمیته امداد امام خمینی (ره) و مدیر کمیته امداد این شهرستان، بر اهمیت موضوع اشتغال و خودکفایی به ویژه برای جوانان و افرادی که تازه ازدواج کرده اند، تاکید کرد.

وی افزود: دولت برای ارائه این تسهیلات در قالب وام اشتغال و مشاغل خانگی آمادگی دارد و تنها مشکلی که وجود دارد زمان محدود جذب این تسهیلات توسط بانکهاست.

حلوایی عنوان کرد: بنابراین لازم است برای جذب کامل این اعتبار تلاش بیشتری صورت پذیرد.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه شهرستان اردکان رتبه برتری در ثبت نام وام اشتغال و مشاغل خانگی را در استان داشته است، همکاری لازم برای جذب این سهمیه توسط بانکهای عامل مورد انتظار است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان اردکان نیز در این جلسه با تشریح وضعیت پرداخت این تسهیلات و ارائه آمار مربوطه افزود: در زمینه وام اشتغال مردان بیش از 400 نفر و تسهیلات مشاغل خانگی بیش از 900 نفر در سراسر شهرستان ثبت نام صورت گرفته است.

علیرضا خلیلی با بیان اینکه زمان ثبت نام متقاضیان به پایان رسیده است، اظهار داشت: ثبت نام کنندگان باید برای دریافت این تسهیلات علاوه بر مراجعه در موعد مقرر جواز کسب و استعلام لازم از سامانه وزارت کار و رفاه اجتماعی را داشته باشند.