بزرگترین شهربازی اردبیل با 70 میلیارد ریال اعتبار احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سالار شاکر ظهر پنجشنبه در جلسه مدیران فرهنگی شهرداری و فضای سبز اردبیل افزود: شورای شهر در این خصوص با یک شرکت خصوصی وارد مذاکره شده که در صورت انجام توافقات بزرگترین شهربازی استان در محدوده دریاچه شورابیل احداث خواهد شد.

وی با بیان اینکه اجرای این پروژه طرح سنگینی است، تصریح کرد: اگر توافقی برای ایجاد شهربازی در شورابیل انجام شود این شرکت کار خود را شروع می کند تا با تمامی امکانات جانبی شهربازی شورابیل را احداث کند.

شاکر با اشاره به عدم توجه لازم برای توسعه مجتمع تفریحی و ورزشی شورابیل در چند سال اخیر اضافه کرد: کمتر شهری در کشور وجود دارد که دریاچه طبیعی در درون خود داشته باشد، بنابراین شورابیل می تواند فرصت خوبی برای جذب گردشگر باشد و شهرداری و شورای شهر در نظر دارد با برنامه ریزی عملی این مجتمع فرهنگی و ورزشی را به نگین شهر اردبیل تبدیل کند.

وی همچنین از احداث پنج پارک بزرگ در سطح اردبیل در سال آینده خبر داد و یادآور شد: در هر یک از مناطق چهارگانه شهرداری اردبیل یک پارک و در شورابیل نیز پارک بزرگی احداث می شود تا سرانه فضای سبز اردبیل افزایش یابد.

شاکر، داشتن ست ورزشی را از ویژگیهای این پارکها برشمرد و عنوان کرد: داشتن ست ورزشی در پارکها برای فرهنگ سازی و ترغیب مردم به ورزش کردن در شهرهای مختلف کشور آغاز شده و این طرح از دو سال پیش در پارکهای اردبیل پیاده سازی و در پنج پارکی که قرار است در سال 91 احداث شود نیز وجود خواهد داشت.

وی با اشاره به برنامه های تشویقی شورا برای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی تصریح کرد: شورای شهر و شهرداری در نظر دارد در ارائه مجوزهای لازم برای طرحها و پروژه های مشارکتی بخش خصوصی 50 درصد تخفیف دهد تا سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در اردبیل ترغیب شوند.

شاکر با انتقاد از عدم همکاری برخی از دستگاههای دولتی با سرمایه گذاران اضافه کرد: دستگاههای مختلف باید برای جذب سرمایه گذاران برنامه ریزی کنند تا از پتانسیلهای اردبیل برای خدمت رسانی به مردم استفاده بهینه شود.