نقشه چهار محال و بختیاری تا سال نو اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان جلالی روز پنجشنبه در جلسه ستاد ایام نوروز این استان اظهار داشت: دفترچه حاوی اطلاعات مورد نیاز باید تهیه شود و هر کس هر گونه اطلاعی که می خواهد وارد این دفترچه شود به اداره میراث فرهنگی این استان خبر دهد.

وی تصریح کرد: بروشورکامل با اسم همه دستگاهها از این استان با تمام نقاط کامل، جامع، تلفن، نقشه، راهنمایی، آموزش و... در این بروشور ویژه ایام نوروز آورده شود.

جلالی ادامه داد: مجموع کامل دستگاه خدماتی در اختیار مسافرین نوروزی باید قرار داده شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار چهار محال و بختیاری یادآور شد: دفترچه 50 برگی باید آماده شود که تمام توصیه ها در آن نوشته شود و تمامی اطلاعات در این دفترچه متمرکز و دسته بندی شود.

جلالی اذعان داشت: هیچ دستگاهی حق جدا چاپ کردن بروشور را ندارد.

وی تاکید کرد: در بروشورها باید تمامی اطلاعات استان از جمله توصیه های بهداشتی، امر به معروف و نهی از منکر، معرفی و سابقه استان، جاذبه های گردشگری، کروکی تمامی مسیرها و همه آن چیزی که لازم است مسافر بداند، آورده شود.