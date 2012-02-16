ملت ایران 12 اسفند با بینش سیاسی عمیق توطئه های دشمنان را خنثی می کنند

حجت الاسلام حیدر نیکنام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در شرایط کنونی لزوم مشارکت مردم در عرصه انتخابات بیش از پیش ضروری به نظر می رسد.

وی با اشاره به ویژگی های مهم انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه این دوره از انتخابات پس از وقایع انتخابات 88 برگزار می شود، دشمنان به دنبال ایجاد توطئه در راستای حضور کمرنگ مردم در صحنه انتخابات هستند.

این مسئول بیان کرد: با توجه به این مهم ضرورت حضور پرشور مردم در انتخابات به شدت احساس می شود.

حجت الاسلام نیکنام ادامه داد: ملت آگاه ایران در برهه های حساس با درک و هوشیاری عمیق توطئه های دشمنان نظام را خنثی کرده و در این برهه زمانی نیز بار دیگر با حضور پویا بسترهای توسعه و آبادانی کشور را فراهم خواهند کرد.

تاثیر برگزاری پرشور انتخابات مجلس نهم در ایجاد امید بین مسلمانان منطقه

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهرستان رباط کریم و بهارستان با اشاره به سایر ویژگی های انتخابات این دوره از مجلس، تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر بیداری اسلامی در کشورهای مسلمان منطقه را یادآور شد و گفت: با توجه به تاثیرگذاری انقلاب اسلامی ایران در کشورهای منطقه و ایجاد موج بیداری اسلامی، انتخابات این دوره از حساسیت خاصی برخوردار است چرا که این مهم می تواند موجب تزریق روحیه امید و نشاط به مستضعفان جهان شود.

وی با اشاره به ایجاد فضای مناسب برای برگزاری انتخابات عنوان کرد: رعایت قانون‌مداری و آماده کردن فضای آرام سیاسی ضرورتی است که فعالان عرصه انتخابات باید به آن توجه ویژه داشته باشند.