بازنشر «دختران دلریز» غفارزادگان/ «درخت جادو» مجوز نشر گرفت

داوود غفارزادگان درباره این کتاب به خبرنگار مهر گفت: «درخت جادو» گزیدهای از داستانهایی است که در مجموعههای قبلی منتشر شده است.
به گفته وی مجموعه اخیر حدود 12 داستان کوتاه را شامل میشود که با همفکری محسن فرجی داستاننویس برای انتشار در یک کتاب، انتخاب شدهاند.
این داستاننویس افزود: داستانهای «درخت جادو» از کتابهایی مانند «ما سه نفر هستیم»، «راز قتل آقامیر» و «هزار پا» انتخاب شدهاند و طی روزهای آتی از سوی نشر افکار راهی بازار میشود.
غفارزادگان درباره دیگر کتابهای در دست انتشار خود گفت: کتاب «دختران دلریز» را که توسط ناشری (افق) چاپ شده بود، به دلیل توزیع نامناسب، پس گرفتم و به «چشمه» دادم که خوشبختانه اخیراً مجوز نشرش را دریافت کرده و الان در مرحله حروفچینی است.
نویسنده «فال خون» ادامه داد: در حال حاضر همچنان مشغول نگارش رمان «پرنده از آسمان میبارد» هستم و هنوز آماده چاپ نشده است. چند کتاب هم در مرحله تجدید چاپ دارم که البته از وضعیت مجوزهای آنها بیخبرم.
وی همچنین با ابراز تاسف از تعلیق انتشارات چشمه از سوی هیئت رسیدگی به تخلفات معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، ابراز امیدواری کرد مشکل این ناشر برطرف شود.
غفارزادگان گفت: متاسفانه وضعیت مطلوبی از این جهت نداریم و آرامش در جامعه فرهنگی برقرار نیست. در چنین شرایطی که کار انتشار کتاب هم دشوار شده است، انگیزهها معمولاً پائین است. امیدوارم این وضعیت پایان یابد.
شب ایوب، سایهها و شب دراز، ما سه نفر هستیم، کتاب بینام اعترافات و ایستادن زیر دکل برق فشار قوی از دیگر آثار داوود غفارزادگان است.
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