سفرهای نوروزی به فرصتی برای معرفی ظرفیتهای خراسان جنوبی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم اولیایی ظهر پنجشنبه در ستاد دائمی سفرهای نوروزی استان، اظهار داشت: در این راستا باید تمامی امکانات رفاهی و تفریحی اعم از امنیت بهداشتی، امینیت جانی و سایر مسائل مورد نیاز مسافران فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه مسافران نوروزی این استان بیشتر مسافران گذری به مقصد مشهد مقدس هستند، تصریح کرد: با برنامه ریزیهای جامع مبنی بر معرفی توانمندیهای مناطق مختلف، باید این استان به مقصد سفر تبدیل شود.

اولیایی با اشاره به فعالیت 24 ساعته دستگاههای اجرایی در ایام نوروز، تصریح کرد: در این ایام باید تمامی اطلاع رسانیها و مسائل مورد نیاز مسافران توسط مسئولان یا نماینده تام الاختیار مدیران رفع شود.

وی بر ارائه آمار دقیق و به موقع در نوروز 91 تاکید کرد و بیان داشت: طی برنامه ریزی صورت گرفته به دلیل اهمیت تردد مسافران ارائه آمار فقط توسط مقامات مسئول به طور روزانه باید ارائه شود.

اولیایی همچنین با تاکید بر بحث ذخیره سازی مواد غذایی و کالاها و سوخت مورد نیاز مسافران نوروزی، تصریح کرد: از هم اکنون باید در خصوص ذخیره اقلام مورد نیاز مسافران تمهیدات لازم اندیشیده شود.

وی بر ساماندهی بازارچه های فروش مواد غذایی، انتخاب محلهای اسکان عمومی، محلهای اقامه نماز و ساماندهی اماکن متبرکه و موقوفات تاکید کرد و افزود: این برنامه ها باید از هم اکنون در دستور کار مدیران اجرایی استان قرار گیرد.

معاون عمرانی استاندار خراسان جنوبی همچنین به تهیه کتابچه راهنمای مسافر در استان اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا باید به گونه ای برنامه ریزی شود که مسائل مورد نیاز مسافران در این کتابچه محتوا سازی شود.