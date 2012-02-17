برنامه "با شما" به دنبال افزایش آگاهی عمومی مخاطبان است

علیرضا اسکندری، تهیهکننده برنامه "با شما" درباره اینکه تا چه حد در این برنامه جریانسازی میکنند؟ به خبرنگار مهر گفت: ما به موضوعهای اساسی و مطرح اقتصاد کشور میپردازیم و اصلاً قصد نداریم جریانسازی کنیم. البته امیدوارم این برنامه تا به حال مورد توجه مردم قرار گرفته باشد. ما با توجه به امکاناتی که داریم برنامه را پخش میکنیم. تلاش داریم برنامه "با شما" قالب مناسب و محتوای غنی داشته باشد.
وی ادامه داد: برنامه گفتگومحور بر محتوا استوار است. یعنی اگر شما موضوع و عناصر برنامه شامل نیروی انسانی، دکور و ... را درست انتخاب کنید و پیرو آن اطلاعات مرتبط با موضوع را هم درست پیدا کنید، می توانید به نتایج مطلوبی دست پیدا کنید. در برنامه گفتگو محور اقتصادی نقش اصلی را محتوا تعیین میکند و سایر عناصر همچون دکور، اجرا، گزارشهایی که تهیه میشود و ... تکمیل کننده بقیه اجزای برنامه است.
این تهیهکننده اشاره کرد: معتقدم وقتی محتوا و موضوع درست انتخاب شود و بقیه عناصر همچون نویسنده، پژوهشگر، تصویر، مجری، گزارشگر و... هم به درستی هدایت شده باشد میتواند تاثیر زیادی در جذب مخاطب بگذارد.
اسکندری درباره پذیرفتن تهیهکنندگی برنامه "با شما" گفت: من سالهای زیادی است که برنامههای اقصادی را تهیه میکنم. در سه تا چهار سال گذشته بیشتر به بررسی مباحث اقتصاد کلان علاقمند بودم. البته در سالهای گذشته هم به این موضوعها در برنامههایم پرداخته بودم.
وی یادآور شد: با توجه به اینکه مسائل اساسی اقتصاد باید همیشه مطرح شود تا آگاهی عمومی مردم افزایش یابد و بتوانیم تعامل بیشتر میان سیاستگذاران، بخشهای خصوصی، تصمیمگیران و مجریان قانون ایجاد کنیم، به همین دلیل ضرورت دارد برخی مباحث کلان اقتصادی را در قالب یک برنامه تلویزیونی بررسی کنیم. بنابراین بارها خودم این نوع موضوعها را برای برنامه پیشنهاد دادم تا بحثهای اساسی و نیاز مردم مطرح شود.
تهیهکننده برنامه "با شما" با اشاره به مهمانان برنامه گفت: انتخاب مهمان برنامه هم اهمیت زیادی دارد. مهمان باید وزن و دانش خوبی داشته باشد تا مباحث چالشی برنامه شکل بگیرد. مسلماً مهمان و مسئولیتی که بر عهده دارد در جلوه برنامه موثر است. بنابراین در یک برنامه گفتگو محور یک فاکتور موثر نیست، حتی میتوان در یک فضای ساده گفتگوی پر کششی داشته باشید.
اسکندری درباره اجرای عبدالرشیدی در برنامه "با شما" افزود: مجری شخصیت برنامه است. بنابراین نقش مهمی در برنامه ایفا میکند. مجری باید تجربه و دانش لازم را داشته باشد تا بتواند بر اساس اطلاعاتی که به او داده می شود در برنامه موضوعها را طبقهبندی کرده و به درستی به آن بپردازد. مجری باید این ویژگیها را داشته باشد و سئوالات مناسبی از مهمان برنامه بپرسد. آقای عبدالرشیدی یکی از مجریان توانمند است و تمام این ویژگی را دارد.
نظر شما