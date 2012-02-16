رئیس موساد چند روز قبل از انفجار اخیر دهلی در هند بود

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه می نویسد: "تامیل پاردو" رئیس موساد طی این دیدار با رؤسای سازمان های اطلاعاتی محلی هند هم دیدار داشته است.

در این گزارش حتی عنوان شده که رئیس موساد از امنیت حاکم در هند نسبت به شهروندان رژیم اسرائیل ابراز خرسندی کرده و گفته که شهروندان اسرائیلی در هند بیش از ترکیه، قفقاز و یا آمریکای جنوبی احساس امنیت می کنند.

در یک هفته گذشته منافع و کارکنان سفارتخانه های رژیم اسرائیل در سه چهار کشور از جمله هند، تایلند، گرجستان مورد هدف حملات تروریستی قرار گرفت.

یکی از مهمترین این حملات حمله به همسر سفیر رژیم اسرائیل در دهلی‌نو بود که ظاهراً بمب مغناطیسی بر روی سقف ماشین وی چسبانده شده بود.

تایمز هند می نویسد: در این دیدار پاردو به هیچ وجه نسبت به یک حمله احتمالی از سوی ایران نگرانی نکرده بود اما در عین حال عنوان می کند که مقام های امنیتی و فرستادگان اسرائیلی به دهلی پیشتر طی نامه ای در اول فوریه نسبت به چنین حملاتی در سالگرد شهادت "عماد مغنیه" هشدار داده بودند.

برخی از رسانه های هند پیشتر با چاپ مقاله هایی نسبت به واقعی بودن این اقدامات تروریستی ابراز تردید کرده بودند.

تحلیلگران می گویند که شبیه بودن حمله ای که در دهلی نو و با استفاده از بمب مغناطیسی افتاد با آنچه که که در ایران علیه دانشمندان این کشور می افتد کاملاً اعتبار آنها را زیر سؤال می برد.

روز سه شنبه هم روزنامه الجریده کویت از خنثی شدن یک اقدام تروریست علیه ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در سنگاپور خبر داد. این روزنامه اتهام را متوجه ایران و حزب الله کرد.