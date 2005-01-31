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۱۲ بهمن ۱۳۸۳، ۱۲:۴۵

دبير كنفرانس مهندسي معدن ايران در گفت و گو با "مهر" عنوان كرد:

مقالات راهبردي در جهت رفع مشكلات صنعت معدن كاري ايران ارائه مي شود

كنفرانس مهندسي معدن صبح امروز با حضور اساتيد، دانشجويان و متخصان مهندسي معدن در دانشگاه تربيت مدرس تهران آغاز شد.

دكتر مهدي ايران نژاد در گفت و گو با خبرنگار حوزه و دانشگاه "مهر"، گفت : در اين كنفرانس آخرين يافته هاي پژوهشي، آموزشي، مديريتي و صنعتي   مهندسي معدن ارائه مي شود.

دبير انجمن مهندسي معدن يادآور شد : در كنفرانس مهندسي معدن ايران مقالات راهبردي در جهت رفع مشكلات صنعت معدن كاري ايران ارائه خواهد شد. همچنين مقالاتي در زمينه هاي اقتصاد در علوم و مهندسي معدن، محيط زيست در علوم و مهندسي معدن، مديريت در علوم مهندسي معدن و بهداشت و ايمن در علوم و مهندسي معدن توسط محققان و پژوهشگران ارائه مي شود.

عضو هيئت علمي دانشگاه اميركبير افزود : مباحثي چون استخراج مهندسي معدن و نفت، فرآوري مواد معدني، اكتشاف مهندسي معدن و نفت و مكانيك سنگ در اين كنفرانس بررسي مي شود.

كنفرانس مهندسي معدن به همت سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، وزارت صنايع و معادن، دفتر همكاري هاي فناوري رياست جمهوري و دانشگاه هاي كشور در دانشگاه تربيت مدرس تهران برگزار مي شود. اين كنفرانس تا چهاردهم بهمن ادامه مي يابد.

کد مطلب 153585

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