عرضه بتونه های مقاوم برای صنایع خودرو سازی توسط محققان کشور

فریبا علی نژاد - مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تاکنون در صنایع خودروسازی بتونه های مورد نیاز برای زیرسازی خودروها از خارج وارد می شد در حالی که با اجرای پروژه تحقیقانی موفق به تولید بتونه هایی برای خودروها شدیم که کیفیت آن نسبت به نمونه های موجود بهبود یافته است.



وی با اشاره به ویژگیهای بتونه های تولید شده، اظهار داشت: در تولید بتونه های تولید شده از فناوری نانو استفاده شد و مهمترین ویژگی آن چسبندگی و انعطاف پذیری بالای آن است به گونه ای بر اثر ضربه و سرما و گرما مقاوم است.



علی نژاد سبک بودن را از مزایای دیگر این بتونه نام برد و خاطر نشان کرد: این ویژگیها مانع ریزش بتونه از بدنه خودرو می شود در نتیجه رنگ پس از مدتی "ترک" خورده نمی شود.



مجری طرح با بیان اینکه این بتونه علاوه بر سطح فلز قابل اعمال بر سطوح فایبر گلاس است، یادآور شد: به دلیل چسبندگی مناسب این بتونه می توان آن را بر روی سطوح فایبر گلاس سپر خودرو اعمال کرد از این رو زمانی که در سپر خودرو شگستگی ایجاد می شود با استفاده از نانو بتونه های تولید شده آن را ترمیم کرد.



وی اتصال بدنه خودرو به ستون را از دیگر کاربردهای این بتونه نام برد و یادآور شد: برای اتصال بدنه به ستون خودرو از جوش سرب استفاده می شود که بخارهای سمی تولید می کند. این امر موجب بروز بیماری سرطان در کارکنان این بخش از خودرو سازی می شود.



علی نژاد ادامه داد: این در حالی است که با استفاده از بتونه های تولید شده می توان در اتصال بدنه به ستونها با استفاده از بتونه های تولید شده با همان خواص جوش سرب به کار برد.