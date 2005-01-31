دو كتاب درباره ي " ايران " در شمار پرفروش ترين كتاب هاي آمريكا

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ؛ به نقل از سايت هاي اينترنتي معرفي كتاب كتابهاي « در گلزار شهداء » با عنوان فرعي خاطراتي از ايران ، نوشته كريستفر دو بليگ وكتاب « خروج از سرزمين ، نه » نوشته ي رويا حكاكيان توسط انتشارات كالينز و كراون در ايالات متحده آمريكا منتشر شد.

كتاب « در گلزار شهدا» خاطرات شخصي كريستفر دوبلينگ از ايران دوران انقلاب است . در اين كتاب همچنين اشاره هايي به تاريخ وفرهنگ مردم ايران از ديد نويسنده در لابلاي بيان خاطرات شده است . دوبليگ اكنون ساكن تهران است و به زبان فارسي صحبت مي كند .



به گزارش مهر ، در اين كتاب ، تجربه هاي پراكنده ي نويسنده اززندگي در ايران ، ديدار از محلات ثروتمند و فقير تهران، گردشي در اصفهان و قم و نواحي واقع در خطوط مقدم جنگ ايران و عراق بازگو مي شود . از گفتني هاي ديگر نويسنده ، شرح آشنايي او با چند شهروند مختلف ايراني، توصيف مراسم عاشورا و ديدارهاي متعدد او از باشگاه هاي ورزشي در جنوب شهر تهران است.



به گزارش مهر ، رويا حكاكيان نويسنده كتاب « خروج از سرزمين نه » همزمان با وقوع انقلاب اسلامي درايران 12ساله بوده است. او در اين كتاب ، خاطرات دوران كودكى و نوجوانى خود در زادگاهش را روايت مي كند وبه خاطر نوشتن انشاي خوب تشويق مي شود و ...

نويسنده دراين كتاب ، از شروع انقلاب از ديد نوجوانى 12 ساله حرف مي زند .