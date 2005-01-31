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۱۲ بهمن ۱۳۸۳، ۱۳:۱۹

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دو كتاب درباره ي " ايران " در شمار پرفروش ترين كتاب هاي آمريكا

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : دو عنوان كتاب جديد درباره ي ايران و خاطراتي از دوران پيروزي انقلاب اسلامي در صدر پرفروش ترين كتاب هاي ايالات متحده ي آمريكا قرار گرفت .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ؛ به نقل از سايت هاي اينترنتي معرفي كتاب كتابهاي « در گلزار شهداء » با عنوان فرعي خاطراتي از ايران ، نوشته كريستفر دو بليگ وكتاب « خروج از سرزمين ، نه » نوشته ي رويا حكاكيان توسط انتشارات كالينز و كراون در ايالات متحده آمريكا منتشر شد.

كتاب « در گلزار شهدا» خاطرات شخصي كريستفر دوبلينگ  از ايران دوران انقلاب است . در اين كتاب همچنين اشاره هايي به تاريخ وفرهنگ مردم ايران از ديد نويسنده در لابلاي بيان خاطرات شده است .  دوبليگ اكنون ساكن تهران است و به زبان فارسي صحبت مي كند .

به گزارش مهر ، در اين كتاب ، تجربه هاي پراكنده ي نويسنده اززندگي در ايران ، ديدار از محلات ثروتمند و فقير تهران، گردشي در اصفهان و قم و نواحي واقع در خطوط مقدم جنگ ايران و عراق بازگو مي شود .  از گفتني هاي ديگر نويسنده ، شرح آشنايي او با چند شهروند مختلف ايراني، توصيف مراسم عاشورا و ديدارهاي متعدد او از باشگاه هاي ورزشي در جنوب شهر تهران است.

به گزارش مهر ، رويا حكاكيان نويسنده كتاب « خروج از سرزمين نه »  همزمان با وقوع انقلاب اسلامي درايران 12ساله بوده است. او در اين كتاب  ، خاطرات دوران كودكى و نوجوانى خود در زادگاهش را روايت مي كند وبه خاطر نوشتن انشاي خوب  تشويق مي شود و ... 
نويسنده دراين كتاب  ، از شروع انقلاب از ديد نوجوانى 12 ساله  حرف مي زند . 

کد مطلب 153586

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