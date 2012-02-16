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۲۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۲۸

حجتی:

جایگاه ورزش ایران در جهان ارتقا می یابد

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: عمده برنامه ریزیهای این وزارتخانه برای سال 91 است که با نگرش بین المللی در موضوع ورزش جایگاه ایران در جهان تبیین و ارتقاء یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، صائب حجتی بعد از ظهر پنجشنبه در دیدار با فرماندار گرگان افزود: وزارت ورزش و جوانان در مقطع خاص از سال شکل گرفت.

وی ادامه داد: موضوع مدیریت ورزش و جوانان  بصورت کار شناسی آسیب شناسی شده است.
 
حجتی افزود: مقام عالی وزارت با شناخت از ورزش استان و قابلیتهای جوانان استان و شهرستان بر آن است طرحهای پیشنهادی را مورد توجه قرار داده و کار اساسی برای جوانان استان و شهرستان صورت پذیرد.

جعفر گرزین فرماندار گرگان نیز گفت: وزارتخانه ورزش و جوانان اولین تجربه خود را توسط چهره گرگانی و گلستانی کسب می کند و ورزش یکی از کارها و نیازهای جوانان  است.

وی افزود: حداقل انتظار ما نیم نگاهی به  زیرساختهای ورزشی و نیازهای زنان در عرصه ورزش به استان و شهرستان ما است.
 
فرماندار گرگان اضافه کرد: امیدواریم جوانان با نشاط و بصیر کشورمان در انتخابات نهمین دور مجلس شورای اسلامی بعنوان قهرمانان واقعی لیاقت و شایستگی خود را به نمایش بگذارند. 
کد مطلب 1535867

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