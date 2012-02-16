780 اتاق زائرسراهای مازندران آماده پذیرایی میهمانان نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی ظهر پنجشنبه از موقوفات به عنوان سرمایه بزرگ اقتصادی جامعه نام برد و گفت: بعد از انقلاب اسلامی، انقلابی در زمینه احیای این امر در جامعه به وجود آمد.

وی ادامه داد: در زمان حکومت طاغوت و با شیوه مستکبرانه ای که حاکمان آن دوران در پیش گرفته بودند ، املاک وقفی فروخته شد.

سهرابی ادامه داد: با استقرار نظام دینی و اسلامی جمهوری اسلامی بر کشور ایران، زمینه وقف املاک فراهم و به تبع آن درآمد و سرمایه مهم اقتصادی احیاء شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از وقوع انقلاب املاک وقفی در کشور همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: با تلاشهای صورت گرفته از سوی دست اندرکاران وقف و بویژه رسانه ها، نگاه جامعه به مقوله وقف تغییر کرد و این امر ترویج یافت.

رضا علی زارع، معاون بقاع متبرکه اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران، از آماده شدن زائرسراهای امامزادگان استان برای اسکان مسافران نوروزی خبر داد و گفت: زائرسراهای امامزادگان استان با 780 اتاق برای پذیرایی از مسافران نوروزی آماده شده است.

وی با اظهار اینکه این اتاقها در جوار بیش از 100 امامزاده مازندران واقع است، افزود: برای رفاه حال زائران نوروزی اقداماتی نظیر نظافت، بهسازی سرویسهای بهداشتی، رنگ آمیزی و مناسب سازی سوییت های زایر سراها و مناسب سازی محوطه بقاع امامزادگان صورت گرفته است.

مسئول امور فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران از اجرای طرح آرامش بهاری در بقعه یکصد امامزاده شاخص استان به هنگام تحویل سال 1391 خبر داد.

حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری افزود: اداره کل اوقاف و امورخیریه مازندران با هدف بهره‌ برداری معنوی از فضای بقاع متبرکه و امامزادگان در ایام تعطیلات نوروزی و تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف ، در جوار امامزادگان این طرح را اجرا می‌کند.

حجت الاسلام فتاح سوادکوهی، سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستانهای قائم شهر، سوادکوه و جویبار نیز در این مراسم اعلام کرد: 194 بقعه و 345 موقوفه منفعتی دراین سه شهرستان وجود دارد.

وی ادامه داد: تنها امامزاده حمزه قائم شهر در میان 89 بقعه امامزادگان این شهرستان آباد و مهیا حضور مسافران است.

سوادکوهی کمبود اعتبار، اندک بودن نذورات، فقدان تخصیص اعتبار را از جمله از عوامل تاثیرگذار بر روند ایجاد فضای مناسب گردشگری و فرهنگی امامزاده های قائمشهر دانست.