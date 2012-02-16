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۲۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۵:۳۲

سهرابی اعلام کرد:

780 اتاق زائرسراهای مازندران آماده پذیرایی میهمانان نوروزی است

قائم شهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران گفت: 780 اتاق زائرسراهای استان آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی ظهر پنجشنبه از موقوفات به عنوان سرمایه بزرگ اقتصادی جامعه نام برد و گفت: بعد از انقلاب اسلامی، انقلابی در زمینه احیای این امر در جامعه به وجود آمد.

وی ادامه داد: در زمان حکومت طاغوت و با شیوه مستکبرانه ای که حاکمان آن دوران در پیش گرفته بودند ، املاک وقفی فروخته شد.

سهرابی ادامه داد: با استقرار نظام دینی و اسلامی جمهوری اسلامی بر کشور ایران، زمینه وقف املاک فراهم و به تبع آن درآمد و سرمایه مهم اقتصادی احیاء شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران از وقوع انقلاب املاک وقفی در کشور همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: با تلاشهای صورت گرفته از سوی دست اندرکاران وقف و بویژه رسانه ها، نگاه جامعه به مقوله وقف تغییر کرد و این امر ترویج یافت.

رضا علی زارع، معاون بقاع متبرکه اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران، از آماده شدن زائرسراهای امامزادگان استان برای اسکان مسافران نوروزی خبر داد و گفت: زائرسراهای امامزادگان استان با 780 اتاق برای پذیرایی از مسافران نوروزی آماده شده است.

وی با اظهار اینکه این اتاقها در جوار بیش از 100 امامزاده مازندران واقع است، افزود: برای رفاه حال زائران نوروزی اقداماتی نظیر نظافت، بهسازی سرویسهای بهداشتی، رنگ آمیزی و مناسب سازی سوییت های زایر سراها و مناسب سازی محوطه بقاع امامزادگان صورت گرفته است.

مسئول امور فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران از اجرای طرح آرامش بهاری در بقعه یکصد امامزاده شاخص استان به هنگام تحویل سال 1391 خبر داد.

حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری افزود: اداره کل اوقاف و امورخیریه مازندران با هدف بهره‌ برداری معنوی از فضای بقاع متبرکه و امامزادگان در ایام تعطیلات نوروزی و تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف ، در جوار امامزادگان این طرح را اجرا می‌کند.

حجت الاسلام فتاح سوادکوهی، سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه شهرستانهای قائم شهر، سوادکوه و جویبار نیز در این مراسم اعلام کرد: 194 بقعه و 345 موقوفه منفعتی دراین سه شهرستان وجود دارد.

وی ادامه داد: تنها امامزاده حمزه قائم شهر در میان 89 بقعه امامزادگان این شهرستان آباد و مهیا حضور مسافران است.

سوادکوهی کمبود اعتبار، اندک بودن نذورات، فقدان تخصیص اعتبار را از جمله از عوامل تاثیرگذار بر روند ایجاد فضای مناسب گردشگری و فرهنگی امامزاده های قائمشهر دانست.

کد مطلب 1535870

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