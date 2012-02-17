سامانه شناسایی اموال با امواج رادیویی در زنجان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد عصر پنج شنبه در مراسم افتتاح سامانه شناسایی اموال با تکنیک امواج رادیویی (RFID)، با بیان اینکه در صورت اهتمام به محورهای ده‌گانه ستاد تحول نظام اداری، شاهد حاکم شدن بهترین سیستم اداری در کشور خواهیم بود، ادامه داد: با این رویکرد، ضمن کاهش نارضایتی در بین مردم، اعتماد و باور به سیستم اداری بازگشته و بسیاری از مشکلات در این زمینه مرتفع خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر میزان رضایت‌مندی مردم از نظام اداری، در حد مقبولی نیست.

RFID

دبیر سندیکاینیز با اشاره به اینکه این تکنولوژی کاربردهای زیادی به ویژه در مدیریت اموال دارد، گفت: این سیستم، تکنولوژی روز دنیا است، و جوامع بشری به سمت مدیریت اموال با استفاده از این فناوری در حال حرکت هستند.

محمدرضا کاویانی، افزود: زنجان، اولین استانی است که اقدام به راه‌اندازی این سیستم در سطح کشور کرده است.