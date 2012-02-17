به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد عصر پنج شنبه در حاشیه افتتاح سامانه RFID و رونمایی از کارت تردد خودروهای دولتی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در خصوص تعیین تکلیف خودروهای دولتی استان اقدامات قابل قبولی صورت گرفته است، افزود: پس از تعیین تکلیف این خودروها مشخص شد که 50 درصد خودروهای دولتی استان خارج از رده و فرسوده است ، به همین خاطر اقدامات لازم برای خروج آنها از سیستم دولتی انجام شد.

وی با اشاره به افتتاح سامانه شناسایی اموال با امواج رادیویی و رونمایی از کارت تردد خودروهای دولتی، تصریح کرد: این دو موضوع برای اولین‌بار در کشور است که در استان زنجان محقق می‌شود.

رئوفی نژاد همچنین گفت: از امسال خودروهای دولتی فقط با این کارت می‌توانند تردد کنند.همچنین با سیستم RFID نیز همه اموال دولتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، به لحاظ کمی و کیفی کنترل خواهد شد.

استاندار زنجان افزود: در مجموع استان زنجان در زمینه فعالیتهای روانسازی نظام اداری، پیشرفت قابل توجهی داشته است و امیدواریم در سال آینده بتوانیم همه محورهای ده‌گانه ستاد تحول نظام اداری استان را عملیاتی کنیم .

رئوفی نژاد با اشاره به تشکیل ستاد تحول نظام اداری از دو سال پیش در استان گفت: زنجان در بحث تحول نظام اداری، عملکرد قابل قبولی داشته است.