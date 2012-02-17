به گزارش خبرنگار مهر، بخش نخست چهاردهمین شماره پیام بهارستان دربردارنده بیش از 40 مقاله در 1110 صفحه از سوی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی به زیر چاپ رفت.

در این شماره مطالب متعددی از پژوهشگران به چاپ رسیده است که برخی از آنها عبارتند از: فراقیه، مقامه‌ای از قرن سیزدهم هجری، بررسی قالب مستزاد با تأکید بر جُنگ 13794 کتابخانه مجلس، صد کلمه جاحظ با ترجمه منظوم فارسی و ترکی استانبولی، رساله‌ای در اخلاق؛ جلال‌الدین دوانی، هارمونی یا قیل و قال: آموزش موسیقی در دارالفنون، عریضه‏‌های گوهرتاج، قسم‌نامه امام‌قلی میرزای عمادالدوله و کتاب مساحت فارس، گزارشی از سال 1256 به عهد محمدشاه قاجار.

ابراهیم متفرقه، رساله وسیلةالطباعه و ترجمه آن، انگیزه‌های سیاسی و اقتصادی شورش‌های عشایری در دوره رضاشاه، بررسی انتقادی تصحیح دیوان شیخ آذری، سنگ قبرهای روستای آس قدیم، زمینه‌‌های تاریخی شکل‌‌گیری شورای بازرگانی(مجلس وکلای تجار)، دیباچه بیاض شاهزاده امام‌قلی میرزای قاجار، وقایع اتّفاقیه در آذربایجان و مراغه، یادداشت‌های یک کلاهدوز لاهیجانی(صنعت ابریشم، قیام جنگل و حزب کمونیست) از دیگر مقالات این نشریه است.

همچنین مقالات اسناد وقفی آستان شیخ شمس‌الدین محمد چوبین کفش انصاری، کتاب‌الاصول ابن خلاد و تداول آن در میان زیدیه، تعلیق ابوطاهر بن علی صفار حسن انصاری، شیعیان لبنان در قلمرو عثمانی، سال‌های 1516 - 1788، تهیه طلای تذهیب از روش غال‌کاری، زندگی‌نامه آیت‌الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی به روایت محمدعلی صفوت تبریزی، یادداشت‌های میرزا یحیی مجتهدزاده لاهیجانی (فرید مجتهدی) در چهاردهمین شماره پیام بهارستان به چاپ رسیده است.

بررسی آرایه‌های لفظی و معنوی نسخه خطی اکبر اصفهانی؛ درباره خوزستان، صورت کتاب‌های فرنگی ناصرالدین شاه قاجار در کتابخانه قصر سلطنتی گلستان؛ پیشینه شناسنامه در ایران، ضرابخانه نایین (معرفی دو سکه منحصر به فرد ضرب نایین مربوط به قرن چهارم هجری قمری)، تقویم پارینه ‌آید به کار، بررسی چند تقویم خطی و چاپ سنگی عصر قاجار، امتیازنامچه بانک شاهنشاهی و فعالیت‌های آن در ایران، قانون و اجرای نظامنامه پستی، روندآگاهی یافتگی ایرانی‌ها به مسئله نفت و اعتراض‌های صورت گرفته به شرکت نفت ایران و انگلیس، بررسی مناظرات مذهبی عثمانی و ایران در قرن سیزدهم هجری(مطالعه موردی رساله علی افندی) عناوین مقالات دیگر این نشریه است.

زیدیان ایران در قرن هفتم هجری سیزدهم میلادی: ابوالفضل بن شهردویر دیلمی گیلانی و تفسیرش بر قرآن، گزیده‌ای از مجموعه اسناد و مدارک تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از سال 1358 شمسی، چرا با جمهوری اسلامی مخالفم؟(نامه مصطفی رحیمی به آیت‌الله خمینی)، بحثی با رحیمی‌ها، زمینه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تفاوت حکومت جمهوری اسلامی و جمهوری دمکراتیک، نگرشی بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ساختمان حکومت در اسلام، قانون اساسی اسلام، متن قانون اساسی پیشنهادی، حج و سفرنامه‏‌های دوره قاجار، ردیه بر رساله جان ولسن عیسوی، واقعات میرویس و شاه حسین ژوزف تفلیسی، وصیت‌نامه اعتضادالسلطنه، تازه‏‌هایی از نسخ خطی نیز به قلم اساتید مختلف در این شماره از پیام بهارستان به چاپ رسیده است.

این نشریه 1110 صفحه‌ای به قیمت 100 هزار ریال عرضه می‌شود.