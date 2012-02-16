چهارمین جشنواره بین المللی فرهنگی و هنری طوبی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه جشنواره طوبی پیش از ظهر پنجشنبه با حضور آیت الله العظمی نوری همدانی در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) قم برگزار و از نفرات برتر تجلیل شد.



در این دوره از جشنواره 16 هزار اثر در رشته‌های مختلف هنری، فرهنگی و تبلیغی از جمله فن خطابه، سایت، عکاسی، فیلم نامه نویسی، خوشنویسی، نقاشی و... از سوی طلاب غیر ایرانی، فرزندان و همسران آنان به دبیرخانه این جشنواره ارسال شد که در مجموع از صد نفر در این رشته‌ها تقدیر شد.



این جشنواره از سوی معاونت فرهنگی و تربیتی جامعه المصطفی العالمیه و با هدف استفاده از ظرفیت‌های هنری و فرهنگی طلاب غیرایرانی و همسران آنان در تبلیغ دین اسلام و شکوفایی استعدادهای هنری و فرهنگی در این راه همچنان معرفی چهره‌های فرهنگی و هنری طلبه برگزار شد.



همچنین در این مراسم از تعدادی از برگزیدگان به صورت نمادین در حضور آیت الله نوری همدانی تقدیر شد.



محبوبه بدیعی از افغانستان، صفدرحسین خان یعقوبی از هند و سیده حوا حسینی از افغانستان در بخش رسانه؛ آکوآ از برمه، هلا کایتی از میانمار و سیدسرور عباس نقوی از هند و شفیقه رفعت از افغانستان در بخش سایت و سید محمدرضا جان کاظمی، توکلی از افغانستان، غلام محمد فخرالدین نیز در رشته تبلیغ از جمله تجلیل شدگان این مراسم بودند.



در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از آثار این جشنواره نیز در معرض دید علاقمندان قرار گرفت.