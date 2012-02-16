وضعیت ساختمانهای دانشگاه جامع علمی و کاربردی قم باید بهبود یابد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول پورعباس ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم معارفه رئیس جدید دانشگاه جامع علمی و کاربردی قم که در محل استانداری قم برگزار شد با اشاره به اینکه دانشگاه جامع علمی و کاربردی قم در روند جدید حرکتی قرار گرفته است افزود: در آینده بسیار نزدیک شاهد تحولات اساسی در این دانشگاه خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه حدود ۱۸سال از فعالیت دانشگاه جامع علمی و کاربردی میگذرد افزود: از دوسال گذشته دولت در مسیر توسعه نیروی انسانی گامهای اساسی برداشت زیرا توسعه منابع انسانی محور توسعه است.
وی ادامه داد: دولت نگاهی انقلابی و مدرن بر توسعه مهارتها داشت و جهشی بزرگ در آموزش فنی و حرفهای ایجاد کرده است.
ایران مقام اول در زمینه توسعه یافتگی را کسب کرد
رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی کشور گفت: در سال ۱۳۹۰ کشور ایران مقام اول در زمینه توسعه یافتگی و تولید علم را کسب کرده است.
وی با اشاره به اینکه دکتر دهقان به عنوان پر استنادترین دانشمند جهان شناخته شده است افزود: مقالات این فرد به اندازهای است که همه دانشجویان جهان بیشترین استناد را به مقالههای او داشتهاند و این افتخاری بزرگ برای جمهوری اسلامی است.
وی با اشاره به اینکه از شاخصهای تشخیص پیشرفت ایران برخورد دشمنان است ادامه داد: زمانی که دشمنی دشمنان به اوج برسد این امر نشانه پیشرفت ایران و اوج نگرانی دشمنان است.
پورعباس گفت: از دوسال گذشته دولت با نگاهی دیگر به سمت تبدیل منابع انسانی از نیروهای مسلط به علم به نیروهای مسلط به تکنولوژی گام برداشت.
وی بیان کرد: در اجرای این امر با فراهم کردن زیرساختهای مناسب و اخذ مصوبات مورنیاز ساختار آموزشی مهارت محور را ایجاد کردیم.
پورعباس گفت: در آموزشهای مهارت محور آموزش بر مبنای شغل و تقاضا است.
رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی کشور افزود: ۳۰ درصد از آموزش در دانشگاه جامع علمی و کاربردی بر مبنای دانش پایه و ۷۰ درصد بر مبنای آموزش در محیط کار است.
شعار هر کارخانه یک دانشگاه علمی و کاربردی عملی شده است
وی با اشاره به آغاز حرکت به مسیر مهارت محور افزود: یکی از شعارهایی که در این مسیرعملی شده است شعار هر کارخانه یک دانشگاه است. به طوریکه بسیاری از کارخانجات ما تبدیل به دانشگاه علمی و کاربردی شدهاند.
پورعباس با اشاره به اینکه شعار دوم ما هر کارگاه یک دانشگاه است افزود: شعار سوم ما این است که هر فرد باید یک مهارت داشته باشد.
وی با اشاره به وضعیت دانشگاه جامع علمی و کاربردی در قم افزود: ظرفیت بالای علمی در قم میتواند نقش موثری در آموزش مهارت محور داشته باشد بنابرین لازم است تعداد مراکز علمی و کاربردی در قم افزایش پیدا کند.
پورعباس ادامه داد: وضعیت ساختمانهای دانشگاه علمی و کاربردی نیز باید بهبود یابد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی کشور با بیان اینکه قم دارای ظرفیت علمی بالایی است گفت: ساختمانهای دانشگاه جامع علمی و کاربردی در قم باید بهبود یابد.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول پورعباس ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم معارفه رئیس جدید دانشگاه جامع علمی و کاربردی قم که در محل استانداری قم برگزار شد با اشاره به اینکه دانشگاه جامع علمی و کاربردی قم در روند جدید حرکتی قرار گرفته است افزود: در آینده بسیار نزدیک شاهد تحولات اساسی در این دانشگاه خواهیم بود.
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