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۲۷ بهمن ۱۳۹۰، ۱۸:۱۰

رهی:

نگرانی برای عرضه کالاهای اساسی شب عید در استان سمنان وجود ندارد

نگرانی برای عرضه کالاهای اساسی شب عید در استان سمنان وجود ندارد

سمنان - خبرگزاری مهر: استاندار سمنان با اشاره به نزدیک شدن ایام نوروز گفت: با ذخیره سازیهای کالاهای اساسی و ضروری مانند گوشت، مرغ و میوه در استان هیچ نگرانی برای شب عید نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس رهی پنجشنبه در ستاد تنظیم بازار استاندار در محل استانداری، ذخیره سازی کالاهای ضروری را به عنوان نخستین گام در کنترل قیمتها دانست و افزود: تاکنون بیش از 1000 تن پرتغال و بیش از 680 تن سیب در استان ذخیره شده است.

 وی همچنین از ذخیره بیش از 700 تن گوشت مرغ و 100 تن گوشت قرمز درچند روز آینده در استان خبر داد و افزود: در مرحله دوم تنظیم بازار 380 غرفه نمایشگاه با انواع کالاهای ضروری گوشت قرمز، برنج، گوشت سفید، آجیل، البسه و روغن با کیفیت بالا و تخفیف 10  تا 20 درصدی از 15 اسفند در سراسر استان ایجاد می شود.

مقام عالی دولت در استان سمنان تصریح کرد: بازرسها برای نظارت بر فعالیت غرفه داران و جلوگیری از تخلف گران فروشی و فروش کالاهای بی کیفیت در نمایشگاهها دائما حضور خواهند داشت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف به شدت با آن برخورد خواهند کرد.

رهی همچنین از مسئولان خواست نظارت بیشتری بر عرضه کالاها در استان داشته باشند و برای آنکه کالاها با کیفیت بهتر و قیمت مناسب تر در اختیار مردم قرار بگیرد تدابیری برای حذف واسطه ها و دلال ها بیاندیشند.

کد مطلب 1535907

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