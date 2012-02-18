خواست مجمع این است که تا لحظه آخر در انتخابات بمانم/ انتقاد از مصاحبه خیالی!

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کفاشیان درباره گفتگویی که از قول او در یک روزنامه ورزشی اواسط هفته گذشته منتشر شده بود، اظهار داشت: جملاتی در آن گفتگو آمده بود که من هرگز بر زبان نیاورده‌ام و برای خودم هم عجیب بود که چنین گفتگویی منتشر شده است، چرا که من اصلا با آن روزنامه هرگز جملاتی را بر زبان نیاورده‌ام.

کفاشیان که با سایت فدراسیون فوتبال گفتگو می‌کرد، ادامه داد: این گفتگو طوری تنظیم شده بود که انگار انتخابات به پایان رسیده و یا من کنار کشیده‌ام و یا رای نیاورده‌ام. جالب اینجاست که آن مصاحبه درست در روزی منتشر شد که من ایران نبودم و در زوریخ بودم و روزنامه ورزشی مذکور از فرصت به خوبی استفاده کرد تا من با تاخیر چند روزه مصاحبه‌ام را تکذیب کنم و فرصت برای موج سازی خبری درباره انصراف من و یا عدم حضورم در انتخابات وجود داشته باشد.

رئیس فدراسیون فوتبال خاطر نشان کرد: من برای همه کاندیداها احترام قائلم اما آن گفتگو طوری تنظیم شده بود که انگار من از آقای قریب حمایت کرده‌ام. من هرگز در آن مصاحبه نگفتم رسانه‌ها از قریب حمایت کنند یا اصلا نگفته بودم اعضای مجمع بهتر است به قریب رای بدهند تا عزیزمحمدی و تاج. من درباره گزینه مورد حمایت وزارت ورزش هم هیچ چیزی نگفته‌ام و به نامی هم اشاره نکرده‌ام. در این باره همانطور که روز پنجشنبه به رسانه‌ها گفتم وزارت ورزش هنوز گزینه‌ای را معرفی نکرده است.

وی درباره فضای انتخابات فدراسیون فوتبال گفت: این درست است که فضای انتخابات فدراسیون است و رسانه‌ها هر کدام ممکن است جهت گیری خاصی در طرفداری از کاندیدایی را داشته باشند اما درج یک گفتگوی خیالی از نظر حرفه‌ای کار درستی نیست و به سالم شدن فضای انتخابات کمک نمی‌کند. دوستان باید در نظر داشته باشند زمانی که من در انتخابات فدراسیون فوتبال ثبت نام کرده‌ام چطور می‌توانم حمایت از کاندیدای دیگری را اعلام کنم یا اعلام انصراف کنم؟ اینکه یک روزنامه یا رسانه دوست ندارد من دوباره رئیس فدراسیون فوتبال شوم دلیل نمی‌شود که از قول من گفتگویی خیالی چاپ شود.

کفاشیان در پایان تصریح کرد: من تا لحظه آخر در انتخابات می‌مانم چون به اعضای مجمع قول داده‌ام و خواست آنها نیز همین است. دوست دارم انتخاباتی سالم و پویا برگزار شود و مجمع فدراسیون فوتبال بهترین تصمیم را برای فوتبال ایران بگیرد. اعضای مجمع حق دارند با رای مخفی رئیس آینده فدراسیون فوتبال را تعیین کنند. من مطمئنم مجمع هم انتخاب خوبی خواهد داشت و انتخابات خوبی را برگزار خواهیم کرد.

انتخابات فدراسیون فوتبال روز 15 اسفندماه برگزار شده و علاوه بر رئیس، اعضای هیئت رئیسه و نواب رئیس‌های فدراسیون در صورت کسب آرای لازم از مجمع، انتخاب خواهند شد.