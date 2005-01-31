ورود سيمان به بورس فلزات ضروري است

يك كارشناس بخش صنعت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا بيان اين مطلب گفت: درحال حاضرقيمت سيمان كشوربا دنيا قابل مقايسه نيست و به علت دستوري بودن هيچ گونه تضميني براي سود دهي وجود ندارد و بر همين اساس انگيزه اي نيز براي سرمايه گذاري نيست.

حسين اعتمادي افزود: درشرايط كنوني بهترين راهكاربراي نجات صنعت سيمان از وضعيت آشفته آن عرضه اين محصول در بورس فلزات مي باشد كه اميد است اين امر هرچه زودتر تحقق يابد.

وي درباره مصرف سيمان در كشور تصريح كرد: مصرف سيمان در سالجاري در كشورحدود 33 ميليون تن بر آورد شده بود كه كه 5/31 ميليون تن آن از طريق توليدات داخلي و مابقي از طريق واردات بايد تامين مي شد كه واردات آن با مشكل مواجه شد.

به گفته وي، سيمان مورد نياز كشور بايد از طريق ايجاد كارخانجات جديد و يا واردات از خارج تامين شود كه در حال حاضر برغم وجود نرخ هاي حمايتي از سوي وزارت بازرگاني سيمان با نرخ هاي بالايي دربازار سياه عرضه مي شود.

وي خاطر نشان كرد: نرخ هاي حمايتي سيمان تاثير منفي زيادي بر مصرف كنندگان سيمان از جمله بخش ساختمان و توليد مصالح ساختماني داشته و اين امرموجب بروز رانت توسط دلالان سيمان شده است.