به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار خراسان شمالی در گرد همایی علماء و روحانیون مستقر و طرح هجرت شهرستان بجنورد گفت: شبکه روحانیت معظم یک شبکه مهم و اثر گذارو بهترین مربی در بصیرت بخشی ، صبر دادن و تزریق مقاومت به مردم است.

ابوطالب شفقت در ادامه گفت: روحانیت اصیل وابسته به هیچ جریان خاص سیاسی نیست بلکه فقط در مسیر ولایت فقیه حرکت می کند.

وی افزود: روحانیت باید با درک فرصت ها و استفاده از ظرفیت های فراوان نظام، ضمن تعامل مثبت، موثر، سازنده و فراگیر با جامعه، نقش فعالانه تری در جامعه ایفا کنند.

نماینده عالی دولت در استان در ادامه با توجه به نقش مساجد به عنوان مرکز اصلی مدیریت معنوی گفت: با افزایش توانایی های روحانیون مساجد و با برگزاری دوره های آموزشی فشرده تکمیلی مانند مدیریت، روانشناسی، تعلیم و تربیت، ارتباطات و مقاومت می توان همچون دژی مستحکم و پرقدرت در برابر جنگ نرم دشمن ایستادگی کرد.

شفقت از نقدهای روحانیت به عنوان نقدهای کارشناسانه و نقدهای سازنده یاد کرد و افزود: مردم به روحانیت اعتقاد و اعتماد دارند و به آنان عشق می ورزند.

تاکید استاندار خراسان شمالی براتمام پروژه طرح جامع اشتغال تا پایان امسال





استاندار خراسان شمالی از سرو سامان دادن به تعاونی های استان به عنوان یک اولویت یاد کرد و گفت: پروژه طرح جامع اشتغال استان باید تا پایان امسال تمام شود.



ابوطالب شفقت از سرو سامان دادن به تعاونی های استان به عنوان یک اولویت یاد کرد و بر لزوم هماهنگی ، همدلی اتحاد و تعامل بیشتر دستگاه های ادغام شده در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد.



وی تصریح کرد: یکی از دستگاه های اقتصادی بزرگ در کشور، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.



نماینده عالی دولت در خراسان شمالی افزود: ایجاد فرصت شغلی، آموزش و فرهنگ سازی کارآفرینی، ارتقاء سطح کارآیی، نظارت بر فعالان شغلی و ایجاد رفاه شغلی را از مسائل مهم یک دستگاه اقتصادی است.



وی در ادامه گفت: امروز در استان خراسان شمالی مشکل کارگری و کارفرمایی وجود ندارد.



استاندارخراسان شمالی همچنین برلزوم توجه بیشتر مسئولین به کارگره اشتغال در سطح استان و شهرستانها تاکید و از مسئولین برپایی کلینک اشتغال دراستان تقدیر کرد.

امروز زمان تکلیف وآینده جایگاه امید است

