تاکید استاندار خراسان شمالی براتمام پروژه طرح جامع اشتغال تا پایان امسال

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار خراسان شمالی در گرد همایی علماء و روحانیون مستقر و طرح هجرت شهرستان بجنورد گفت: شبکه روحانیت معظم یک شبکه مهم و اثر گذارو بهترین مربی در بصیرت بخشی ، صبر دادن و تزریق مقاومت به مردم است.
ابوطالب شفقت در ادامه گفت: روحانیت اصیل وابسته به هیچ جریان خاص سیاسی نیست بلکه فقط در مسیر ولایت فقیه حرکت می کند.
وی افزود: روحانیت باید با درک فرصت ها و استفاده از ظرفیت های فراوان نظام، ضمن تعامل مثبت، موثر، سازنده و فراگیر با جامعه، نقش فعالانه تری در جامعه ایفا کنند.
نماینده عالی دولت در استان در ادامه با توجه به نقش مساجد به عنوان مرکز اصلی مدیریت معنوی گفت: با افزایش توانایی های روحانیون مساجد و با برگزاری دوره های آموزشی فشرده تکمیلی مانند مدیریت، روانشناسی، تعلیم و تربیت، ارتباطات و مقاومت می توان همچون دژی مستحکم و پرقدرت در برابر جنگ نرم دشمن ایستادگی کرد.
شفقت از نقدهای روحانیت به عنوان نقدهای کارشناسانه و نقدهای سازنده یاد کرد و افزود: مردم به روحانیت اعتقاد و اعتماد دارند و به آنان عشق می ورزند.
کوروش محمدی، در همایش دانشجویی تا افق آینده که با حضور مسئولان کشوری و استانی و جمع کثیری از دانشجویان درمحل سال دانشگاه آزاد بجنورد برگزار شد، با اشاره به اینکه حوادث گذشته مکان یادبودها و عبرت ها است گفت: امروز زمان تکلیف وآینده هم جایگاه امید است که توجه به این امر با تلاش، پشتکار و اقتدار جوانان میتواند آرمان و پیشرفت های بسیاری را برای ایران عزیز به دنبال داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه کشوری قدرتمند و پیشرفته خواهد بود که در زمینه علمی نیز سرآمد باشد اظهار داشت: البته جمهوری اسلامی ایران با پیشرفت روز افزون علم و فن آوری خود ثابت کرده است که کشوری قدرتمند بوده و در بسیاری از مسائل در جهان تعیین کننده است.
محمدی یکی از راه های پرشتاب پیشرفت جوانان را در تولید علم و صنعت عنوان کرد و افزود: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری جوانان علاوه برتحصیل و کسب علم در عرصه های اجتماعی نیز باید حضور و مشارکت فعال داشته باشند.
وی با اشاره به اینکه امروز جوانان دانشمند ما افتخاراتی کسب کرده اند که موجب حسادت هر چه بیشتر دشمن و فتنه های آنان شده است گفت: امید است با کسب هر چه بیشتر افتخارات در عرصه های مختلف بتوانیم این مهم را به نسل های آینده نیز انتقال دهیم.
مدیر کل مشاوره وآموزش خانواده کمیته امداد کشور همچنین شناخت را بزرگترین معرفت انسانی دانست و افزود: مهترین معرفت انسان، خودشناسی و خودسازی است چرا که هرکسی از راه شناخت خود می تواند خدا را نیز بشناسد.
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