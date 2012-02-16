به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات صبح امروز در همایش ائمه جماعات استان تهران با تبریک ایام ربیعالاول و حضور باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن به تشریح برنامهها و اهداف دشمنان داخلی و خارجی در خصوص انتخابات آتی پرداخت و ادامه داد: شما می توانید در به هم ریختن و خنثی کردن توطئههای دشمن با بصیرتبخشی و تبیین امور برای مردم، نقش ویژه و موثری ایفا کنید.
وی با اشاره به بیانیات اخیر رهبر انقلاب در خطبههای نماز جمعه تهران، افزود: وزارت اطلاعات به عنوان مهمترین بازوی اطلاعاتی نظام با اشراف اطلاعاتی بالایی که حتی دشمنان نظام هم بدان مورد اعتراف می کنند، با طراحیهای دشمنان در تمام جبههها مقابله می کند و در این ارتباط سربازان گمنام امام زمان (عج) به موفقیتهای چشمگیری دست یافته اند.
مصلحی اظهار کرد: از منظر دستگاه اطلاعات کشور، جنگی تمامعیار و همهجانبه علیه نظام ما در حال اجراست و این یک شعار و تحلیل نیست بلکه بنده بر اساس اطلاعات دقیق خدمت شما عرض می کنم که ما در وضعیت یک جنگ نرم سنگین هستیم و وزارت اطلاعات با توجه به اطلاعات دقیق خود این موضوع را مطرح می کند و می گوید که دشمن طراحیهای گسترده ای تقریبا در تمام حوزههای مختلف علیه جمهوری اسلامی طراحی کرده و این باعث شده که تهدیدها و در نتیجه آسیبپذیریهایی به وجود بیاید و البته در کنار آن فرصتهایی نیز خلق شده است.
وی در ادامه به موضوع جنگ نرم و واژهشناسی رهبر معظم انقلاب در این مقوله اشاره و خاطرنشان کرد: مقوله جنگ نرم دارای ویژگیهای خاصی است؛ از جمله اینکه جنگ نرم، آرام و بی سر و صدا و بدون احساس جنگ علیه جبهه خودی است، پایدار است، هدفهای متعددی دارد و در واقع یک هدف ندارد، سیال و ژلهای است، مخاطبساز است و آسیبآفرین، تضادآفرین و یاسآفرین است به نحوی که خیلی از کارشناسان به این سادگی نمیتوانند جبهههای جنگ نرم را تشخیص دهند.
مصلحی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در مورد بصیرت تصریح کرد: بنا به دلایل متعدد و اطلاعات موجود، هیچ عنصری به اندازه بصیرتبخشی در شرایط پیش رو و امروزی نمیتواند موثر و مفید باشد که این بصیرتبخشی در قالب آگاهیبخشی و تحلیل سیاسی بروز می کند.
مصلحی در ادامه به حضور باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن اشاره کرد و افزود: این حضور باشکوه بیانگر بصیرتپذیری مردم است.
وی همچنین با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و تحریمهایی که از سوی غرب علیه ایران اعمال شده است، اظهار کرد: می بینید که در این شرایط مردم چگونه هوشیارانه در صحنه حضور پیدا کردند و این نشاندهنده موقعیتشناسی و بصیرت مردم است.
وزیر اطلاعات با بیان اینکه مقام معظم رهبری از سال 68 مساله جنگ نرم و بحث تهاجم فرهنگی را به عناوین مختلف در سخنرانیهای خود مورد اشاره قرار دادهاند، خاطرنشان کرد: در این ارتباط 32 مورد را به کار بردهاند؛ از جمله مبارزه فرهنگی، تهاجم فرهنگی، بیماری فرهنگی، توطئه فرهنگی، سلطه فرهنگی و نبرد فرهنگی و جنگ نرم نیز آخرین عنوانی بود که در سال 88 در سخنان خود از آن استفاده کردند. وقتی ما به این واژهها توجه می کنیم می بینیم که دشمن چه مسیرهایی را طی کرده و جلو آمده است؛ البته این جلو آمدن به این معنا نیست که مقابلهای صورت نگرفته و ما اقدامی انجام ندادهایم ولی من تاکید می کنم تمام واژههای به کار گرفته شده با توجه به طراحیها، برنامهریزی و ژلهای عمل کردن دشمن به کار رفته است.
مصلحی در ادامه به اتفاقات سال 88 اشاره کرد و افزود: در فتنه 88 تمام گروههای معاند نظام و انقلاب از انجمن حجتیه گرفته تا منافقین و موساد دست به دست هم دادند و کشورهای منطقه نیز تقریبا همهشان در این فتنه همراهی کردند.
وی همچنین با اشاره به حضور مهاجرانی و نوریزاده در مجلس میهمانی امیر عبدالله پادشاه عربستان گفت: در سفری که چندی پیش به عربستان داشتیم و قبل از برگزای این جشن، به مقامات عربستان گفتیم که شما فلان تاریخ برنامه جشنی دارید و در این جشن افرادی را دعوت کردهاید که از افراد معاند انقلاب و نظام جمهوری اسلامی در آن حضور دارند و پیشبینی کردهاید که 18 می لیون دلار در اختیار آنان بگذارید. مسئول اطلاعات داخلی عربستان تعجب کرد که ما چگونه این اطلاعات را کسب کردهایم؛ در حالی که این اطلاعات جزء اطلاعات سری و داخلی آنها بود.
وزیر اطلاعات گفت: ما وقتی می گوییم بر همه تحرکات اشراف اطلاعاتی داریم، شعار نیست و دوست و دشمن به این موضوع اذعان دارند.
مصلحی افزود: فتنه سال 88 فتنهای است که تمام مجموعهها با عنوان یک فرصت و با همراهی سران فتنه تلاش داشتند کار را تمام کنند و برنامهریزی کرده بودند. شرایط داخلی کشور بعد از فتنه سال 88، تحولات پس از آن و تحولات بیسابقه در منطقه با عنوان بیداری اسلامی به ما القا می کند که یک نگاه جدید و نوین به موضوعات داشته باشیم و این ناشی از تغییر ماهوی بسیاری از پدیدهها و تهدیدات است. تغییرات جدی در حوزه تهدیدات علیه نظام صورت گرفته و ما باید این تهدیدها را بشناسیم و بدانیم که ماهیت این تهدیدها علیه نظام تغییر یافته و ما با تهدیدات جدید و نوینی مواجه هستیم و در این ارتباط نیز باید به چند نکته توجه کرد؛ از جمله ضرورت نگاه جدید به تهدیدها و طراحیهای جدید جهت مقابله با آنها.
عضو شورای عالی امنیت ملی با اشاره به گسترش شبکههای اجتماعی در اینترنت نیز اظهار کرد: در جریان اتفاقات سال 88 در تهرانپارس خانمی را دستگیر کردیم که با پای شکسته پای اینترنت نشسته بود و جمعیت 500 ـ 600 نفری دختر و پسر را از طریق اینترنت برای رفتن به کف خیابانها هدایت می کرد بنابراین روش های مقابله جدید تکنیک ها و روش های جدید می خواهد.
وزیر اطلاعات با اشاره به تغییرات صورت گرفته در وب و مواجه شدن با وب 3 در حال حاضر خاطرنشان کرد: سرویسهای اطلاعاتی اینترنت را بهوجود آوردهاند و اطلاعاتی به شما می دهند که در واقع آن چیزی که شما می خواهید نیست بلکه آنچه که خود می خواهند به شما می دهند و اطلاعات شما را می گیرند. رئیس گروه گوگل به تازگی در مصاحبهای گفته است که من افتخار می کنم که اگر دستگاه حاکمیت آمریکا راجع به هر فردی هر اطلاعاتی بخواهد می توانم در مورد آن فرد اطلاعات بدهم و به ما هر خطی بدهند در ارتباط با اطلاعرسانی و دادن اطلاعات به آن فرد در آن مسیر و خط حرکت می کنیم.
مصلحی در همین رابطه با ذکر مثالی یادآور شد: وقتی شما در گوگل کلمه نور را می زنید، انتظارتان این است که مثلا آیات و روایات سوره نور یا مباحث علمی مربوط به نور برای شما بیاید ولی اینگونه نیست بلکه متناسب با کشور و فرد طراحی شده که چه چیزی در پی جستوجو بیاید. مثلا وقتی این کلمه نور را می زنید، چیزهایی که در تهران و اصفهان می آید یکجور نیست.
وی افزود: تغییر ماهوی تهدیدات و تهدیدات جدید به این معناست که کلیه دستگاهها با طراحیهای جدید باید به این عرصه وارد شوند و در این ارتباط برنامهریزی کنند.
وزیر اطلاعات تصریح کرد: از ابتدای پیروزی انقلاب، استکبار به رهبری آمریکا در مقاطع مختلف راهبردهای مختلفی را در مواجهه با نظام طراحی کرده است و تلاش کرده که آنها را عملیاتی کند. اولین موضوع آن ساختارشکنی بود و در واقع تلاش داشت که ساختار نظام را به هم بریزد و پس از آنکه موفق نشد، تاکتیک و استراتژی تغییر رفتار را در پیش گرفت و در کنار خانه مسئولان لانه کرد.
مصلحی ادامه داد: قبل از پیروزی انقلاب سرویسهای اطلاعاتی آمریکا و انگلیس و موساد در کشور ما فعال مایشا بودند ولی بعد از پیروزی انقلاب تمام سیستم آنها به هم ریخت ولی آیا فکر می کنید که آنها کار را رها کردند؟ نه.
وی افزود: آنها بعد از تاکتیک تغییر رفتار و عدم حصول نتیجه، استراتژی حاکمیت دوگانه سپس مهار منطقهای و در ادامه مهار داخلی را در پیش گرفتند و در واقع تلاش کردند که از درون، ضربه وارد کنند و فتنه سال 88 در این راستا بود.
وزیر اطلاعات اظهار کرد: در ادامه، آنها استراتژی دو قطبیسازی جامعه را در پیش گرفتند.
مصلحی تاکید کرد: باید توجه کنیم که در مجموع، رویکردهای جدید آمریکا مبتنی بر قدرت هوشمند است و در واقع آنها استراتژی خود را بر اساس فرصتهای داخلی تعریف می کنند. آنها نگاه می کنند که وضعیت داخلی چگونه است و متناسب با آن استراتژیشان را تبیین می کنند و در چنین شرایطی ما به یک نوع مدیریت هوشمند برای مقابله با تهدیدها احتیاج داریم.
وی با اشاره به انتخابات پیش رو یادآور شد: انتخابات مجلس نهم اولین انتخابات بعد از تحولات سال 88 است و از اهمیت بالایی برخوردار است. جریانهای سیاسی غیر خودی، غیر همسو و فتنه و گروههای ضد انقلاب به دنبال این هستند که از این انتخابات و از این فرصت سوءاستفاده کنند.
رئیس دستگاه اطلاعاتی کشور با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خطبههای نماز جمعه تهران تصریح کرد: ایشان با سخنان خود مسئولیت ما را در این صحنه چند برابر کردند. مقام معظم رهبری تاکید کردند که انتخابات برای کشور ما مصونیتبخش است. کلیدواژههای صحبتهای رهبری در نماز جمعه اخیر، تاکید بر حضور گسترده مردم، ایجاد مجلسی صالح، قوی، سالم، وجود رقابت سالم بین کاندیداها و هوادارانشان، دقت مجریان انتخابات و مراقبت از امنیت کشور و حفظ هوشیاری بود.
وی در ادامه به راهبرد دشمن در این انتخابات اشاره کرد و افزود: آنها بر چهار راهبرد تمرکز دارند؛ اول اینکه تلاش دارند انتخابات را به یک چالش امنیتی برای نظام تبدیل کنند. از طرف دیگر مشارکت مردم در انتخابات را کاهش دهند و به دنبال تسخیر مجلس هستند و همچنین ناکارآمد جلوه دادن مدل جمهوری اسلامی ایران در سطح منطقه و بینالملل. در حال حاضر جمهوری سلامی در منطقه تبدیل به یک الگو شده و حضور گسترده مردم در انتخابات این مدل را تثبیت می کند و دشمن به دنبال این است که این مدل را از بین ببرد.
وی ادامه داد: آنها بیشترین سرمایهگذاری را می کنند تا حضور مردم در انتخابات کمرنگ باشد و مثلا کمتر از مردم مصر در انتخابات حضور یابند.
وزیراطلاعات با بیان اینکه دشمنان نظام و جریان فتنه از مشارکت حداکثری مردم نگران هستند و در راستای کاهش مشارکت مردم سرمایهگذاری می کنند، اضافه کرد: نقطه مشترک دشمنان نظام، جریان فتنه و ضد انقلاب داخل در این راستا در واقع پیرامون راهبرد تلاش در راستای کاهش مشارکت مردم و ایجاد چالش امنیتی برای نظام است و برای کاهش مشارکت مردم تاکتیکهایی را برنامهریزی کردهاند و در فضای رسانهایشان این موضوع را می بینیم و متاسفانه برخی از اثرات منفی نیز در جامعه ما داشته است و خوشبختانه با فرمایشات مقام معظم رهبری در خطبههای نماز جمعه این فضا تغییر کرد و توطئههای دشمن نقش بر آب شد.
مصلحی در ادامه به دستهبندی و سطوح برنامهریزی دشمن اشاره کرد و یادآور شد: دشمنان سراغ یک گروه و دسته نمیروند و برای همه گروهها برنامهریزی می کنند. با توجه به اطلاعات موجود، راهبرد دشمنان نظام برای تاثیرگذاری در انتخابات را می توان در سه سطح دستهبندی کرد؛ از جمله تلاش برای تاثیرگذاری بر مسئولان نظام، تلاش برای تاثیرگذاری بر جریانات سیاسی و همچنین تلاش و برنامهریزی برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی جامعه که در هر سه سطح، دشمن طراحیهایی کرده است.
مصلحی اظهار کرد: در مورد سطح اول، دشمن تلاش دارد که صحنه انتخابات مجلس نهم را به محل و موضعی برای جنگ قدرت تبدیل کند و اینگونه آن را نمایش دهد که ما می توانیم با نوع برنامهریزی و حرکتی که می کنیم جلوی این موضوع را بگیریم. از طرف دیگر دشمن برای برجستهسازی کاذب اختلافات بین مسئولان تلاش می کند و از طرف دیگر در پی بحرانسازی در ابعاد مختلف بهخصوص در مسائل اقتصادی است.
وی در ادامه به تلاش آنها برای موضوعسازی و مشغول کردن مسئولان نظام به موضوعات فرعی اشاره کرد و افزود: این امر، هوشیاری می طلبد و در واقع آنها می خواهند اذهان مسئولان را به چیزهایی مشغول کنند که از مسائل اصلی دور بمانند. آنها با تحریمها به دنبال ایجاد نگرانی و ترس در زمینه مدیریت اقتصادی کشور هستند.
وزیر اطلاعات در ادامه به برنامهریزی دشمنان برای سطح دو یعنی جریانات سیاسی اشاره کرد و ادامه داد: از جمله مواردی که در این زمینه مطرح می کنند و در مورد آن تلاش و برنامه ریزی می کنند، بحث تحریم و انشقاق است. عدهای از این گروههای سیاسی غیر خودی بحث تحریم انتخابات را مطرح می کنند و به دنبال جدا کردن خود از خط نظام هستند.
مصلحی با تاکید بر اینکه جریان فتنه دو حلقه در خارج و داخل کشور دارد، گفت: نمایندگان فتنه با طراحی سرویسهای اطلاعاتی غرب از جمله سیا، موساد، فرانسه و انگلیس و برخی از کشورهای اروپایی در این کشورها اقامت کردهاند و این سرویسها حمایت سنگینی از آنان می کنند و در داخل نیز حلقهای وجود دارد که این حلقه داخل و خارج با هم مرتبطند گر چه برخی جاها اختلاف نظر دارند و یکی از مباحثی که آنان دنبال می کنند، تحریم انتخابات است و در واقع می خواهند فضاسازی منفی از عرصه انتخابات در راستای تحریک برای عدم مشارکت ایجاد کنند. آنها از طرف دیگر به دنبال این هستند که در مجموعه گفتمان ارزشمداری که رهبر معظم انقلاب طراحی و بیان کردهاند، شکاف ایجاد کنند.
وی در ادامه با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در مورد اهمیت رقابت سالم در انتخابات خاطرنشان کرد: رقابت سالم به این معناست که مجموعههای پایبند به انقلاب و نظام در رقابتهای خود مواظب مجموعه اقداماتشان باشند و در راستای گفتمان ارزشمداری که رهبر معظم انقلاب طراحی کردهاند، حرکت کنند.
وزیر اطلاعات در ادامه به تلاشهای دشمنان برای سطح سه تاثیرگذاریها اشاره کرد و گفت: آنها برنامهریزیهایی در این ارتباط انجام دادهاند که از جمله مهمترین آنها می توان به تلاش برای بر هم ریختن تعادل جامعه با ایجاد شوکهای کاذب به خصوص در زمینه اقتصادی از جمله در زمینه ارز و سکه اشاره کرد که با کمال تاسف برخی از خودیها نیز در این مقوله دچار چالش و اشتباه شدند و جاهایی بودند که جزو مجموعه نظامند و رفتند می لیاردی سکه خریدند و تحت تاثیر این القاء قرار گرفتند و بعضی از خودیها با بیتوجهی به این موضوع دامن زدند و در واقع همانطور که گفتم دشمنان برنامهریزی می کنند که تعادل روانی جامعه را به هم بریزند.
وی با اشاره به تلاش و برنامهریزی آنان برای القای یاس و ناامیدی در بین مردم تصریح کرد: آنها در راستای بحراننمایی کاذب از وضعیت کشور تلاش می کنند.
وزیر اطلاعات در ادامه به مصاحبهای اشاره کرد که در آنجا فردی صحبت از ایجاد قحطی در کشور کرده بود و گفت: یک آقایی مصاحبه می کند و صحبت از قحطی در کشور می کند و وقتی که می گوییم مستند این حرفت چه بوده و دلایلتان را بگویید می گوید که نمیدانم چه شد این را گفتم و وقتی یک ذره ناخن می زنیم می بینیم که دشمنان با واسطههای مختلف سعی می کنند اینگونه القائات را داشته باشند. اطرافیان باید مراقب باشند زیرا دشمنان طراحیهای جدیدی در اینگونه مباحث دارند.
دیدیم یک آدم خودی این حرف را زد و دیدیم ماهوارهها و رسانههای آنها با استناد به این حرف چه جوی را ایجاد کردند.
مصلحی در ادامه افزود: آنها سعی می کنند از وضعیت کشور توسط عوامل داخلیشان به خصوص جریان فتنه سیاهنمایی کنند. شما رسانههای همراه با جریان فتنه را نگاه کنید و وقتی سرتیتر آنها را نگاه می کنید می بینید که چه حرکتی را دنبال می کنند.
وی خاطرنشان کرد: آنها از طرف دیگر به دنبال نشان دادن ناکارآمدی نظام، القای تقابل بین بزرگان و عالمان دینی در کشور و تضعیف و تخریب چهرهها و پایگاههای مهم نظام از جمله بسیج، سپاه و روحانیت هستند و از طرف دیگر دستاوردهای نظام را زیر سوال می برند. تلاش می کنند تا با آستانه تحمل مردم بازی کنند و در بین تودههای مردم هراس، بیاعتمادی نسبت به حاکمیت و هیجانهای کاذب و جوسازی ایجاد کنند.
وی در ادامه با اشاره به تلاش دشمنان برای زیر سوال بردن دستاوردهای نظام به موفقیت روز گذشته دانشمندان هستهییمان اشاره کرد و ادامه داد: اگر کسی به پشت صحنه این تحریمها و اقداماتی که دشمن انجام می دهد، نگاه کند می فهمد که موفقیتهایی که دانشمندان ما کسب کردهاند چقدر مهم و اثرگذار است.
وزیر اطلاعات با بیان اینکه دشمنان تمام ظرفیت خود را به کار بردند که نظام را با یک چالش امنیتی در موضوع انتخابات مواجه کنند و در واقع انتخابات را یک فرصتطلبی برای ضربه زدن به امنیت جمهوری اسلامی تلقی می کنند، گفت: نمونه آن یک ضد انقلاب است که در شبکه سیا می گوید باید انتخابات آتی مجلس ایران را به صحنه جنگ داخلی تبدیل کرد و این امر بر عهده شورای هماهنگی راه سبز امید است که مردم را به اغتشاش تحریک کند. شورای هماهنگی راه سبز امید، دو حلقه جریان فتنه در داخل و خارج از کشور است که در این ارتباط دستورالعملهایی را دارند.
وی در ادامه به اهم محورها و برنامههای آنها برای ایجاد چالش امنیتی در این عرصه اشاره کرد و یادآور شد: آنها تلاش می کنند با برنامهریزی و به کمک رسانههای خود برای نافرمانی مدنی بسترسازی کنند و از طرف دیگر انتخابات مجلس همیشه این وضعیت را داشته است که در برخی از جاها با توجه به وضعیت جغرافیایی، قومی و قبیلهای اصطکاکهایی به وجود می آمده و مثلا در برخی از حوزههای انتخابیه ما شاهد این اصطکاکها بودهایم و دشمنان تلاش می کنند این امر را تشدید و از آن سوءاستفاده کنند. همچنین آنها در تلاش برای زمینهسازی اعتراضات مردمی، تلاش در جهت مطرح کردن طرح نظارت بینالمللی، تلاش برای معرفی و حمایت از کاندیداهای دارای گرایشات قومی با هدف سوءاستفاده از ظرفیت قومیتی، ترویج روحیه قبیلهگری، راهاندازی رقابت ناسالم انتخاباتی و برنامهریزی در راستای ایجاد تنش برای ایجاد بحران از طریق ایجاد نزاعهای قومی و قبیلهگرایی هستند. آنها از طرف دیگر در راستای تردیدافکنی و شبههافکنی در مورد سلامت انتخاباتند و متاسفانه برخی از خودیها نیز در قالب رقابتی که وجود دارد، بر این طبل می کوبند.
مصلحی گفت: آنها تلاش می کنند تقلب در انتخابات را القا کنند و آن را به پیش ببرند. همین تشکیلات فتنه در یکی از اقداماتی که انجام داد، سایت وزارت کشور را در انتخابات سال 88 هک کرد و با آن هک متوجه شد که تقلبی صورت نگرفته است. هکر این کار در اختیار ماست و به آنها ثابت شد که تقلبی نبوده اما دشمنان گفتند که باید راه خود را ادامه دهید و همان کلاهی سرشان رفت که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند و کاندیداها در انتخابات مجلس نهم باید مواظب باشند که این کلاه به سرشان نرود.
وی افزود: آنها به دنبال اغتشاش و آشوب خیابانی هستند. در قضیه 25 بهمن دیدید آنها تمام تلاش خود را به کار بردند، هجمههای سنگینی را طراحی کردند و در مراکز استانها آدرس دادند و محل تجمع را اعلام کردند ولی چه شد؟
وزیر اطلاعات با بیان اینکه آنها در راستای القای عدم امنیت در کشور حرکت می کنند، تصریح کرد: با وجود تمام برنامهریزیهای گسترده، با کمک خداوند و عنایت مقام معظم رهبری و تلاش مسئولان، آنها در هیچکدام از این زمینهها به موفقیتی دست پیدا نکردند و نمیتوانند کسب کنند.
مصلحی اضافه کرد: ما یک بحث تا انتخابات داریم، بحثی حین انتخابات داریم و بحثی بعد از انتخابات و آنها برای هر سه مقطع برنامهریزی کردهاند. نکته اصلی این است که نباید از راهبرد ژلهای و اقتضایی دشمن غافل شد. دشمنان نظام و جریان فتنه و انقلاب، تلاش کردند که در ثبت نامها تاثیرگذار باشند ولی به موفقیتی دست پیدا نکردند و شرکت افراد برای ثبت نام در انتخابات قابل توجه بود؛ با آنکه محدودیت بیشتری از جمله مدرک تحصیلی اعمال شده بود و تایید صلاحیتها نیز قابل توجه بود. اکنون دشمنان از تسخیر مجلس مایوس شدهاند و اصل انتخابات و سطح مشارکت مردم را نشانه گرفتهاند.
وی با اشاره به اهمیت امیدوارسازی مردم و توجه به این موضوع به عنوان یک اولویت جدی خاطرنشان کرد: مدتی است که خواص مردود اقدام به بهکارگیری تاکتیک سوخته فرار رو به جلو کردهاند و این تاکتیک را در ایام انتخابات بیشتر استفاده می کنند و در واقع با بزرگنمایی برخی از مشکلات و مسائل اینچنینی در حال تخریب گفتمان ارزشمدار نظام هستند.
رئیس دستگاه اطلاعاتی کشور در ادامه با اشاره به بیداری اسلامی در کشورهای منطقه و چالشهایی که کشورهای اروپایی و آمریکایی با آن مواجه هستند، اظهار کرد: آنها به صورت جدی نگرانند که الگوی جمهوری اسلامی در این کشورها شکل بگیرد؛ در حالی که این الگو شکل گرفته است.
مصلحی با اشاره به همایش جوانان و بیداری اسلامی که چندی پیش در تهران و با حضور جوانانی از کشورهای مختلف برگزار شد، افزود: این جوانان در فضای مجازی حرکتی را شکل دادند و یک شبکه عظیم اجتماعی را ایجاد کردند. در مصر به محض اینکه گروهی بخواهند علیه اهداف انقلاب حرکت کنند، جوانان مصری جلوی این حرکت را می گیرند.
وی گفت: آنها در واقع تلاش می کنند که الگوی جمهوری اسلامی در منطقه تثبیت نشود و از منظر غربیها در حال حاضر بهترین فرصت برای ایجاد چالش امنیتی و مهار درونی قدرت نرم نظام است و سعی می کنند از فرصت انتخابات در این راستا و برای تحقق این هدفشان سوءاستفاده کنند.
وزیر اطلاعات با اشاره به اهمیت حضور باشکوه مردم در انتخابات و تاثیر این حضور باشکوه در خنثی کردن تلاشهای دشمنان تصریح کرد: به حمدالله دستگاه اطلاعاتی کشور با اشراف اطلاعاتی خود و با اقتدار کامل، تمام این ترفندهای دشمنان را رصد و دنبال می کند و در خدمت مقام معظم رهبری، نظام جمهوری اسلامی و مردم است.
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