قطعی تلفنهای ثابت در بندرعباس/ کشتیها یا دلفینها کدامیک مقصرند؟

به گزارش خبرنگار مهر، اختلالات اینترنت در استان هرمزگان طی سالهای اخیر تبدیل به مسئله ای عادی برای مردم هرمزگان شده است و طی سالهای اخیر همواره اینترنت در هرمزگان یا با مشکل قطعی مواجه بوده و یا اینکه همواره از سرعتی معادل سرعت لاک پشت برخوردار بوده است.

اینترنت در حالی در استان هرمزگان همواره با مشکل مواجه بوده است که خطوط اصلی اینترنت کشور ابتدا از آبهای خلیج فارس و هرمزگان عبور می کند و به دیگر استانهای کشور می رسد.

اما این بار به جز قطعی اینترنت در هرمزگان خطوط تلفن ثابت در بندرعباس از روز گذشته با اختلالات فراوانی مواجه شده و بسیاری از تلفنهای ثابت قطع شده اند.

قطعی تلفنهای ثابت در هرمزگان موجب قطعی خطوط اینترنت خانگی نیز شده و بسیاری از کارهای مردم در دولت الکترونیک روی زمین مانده است.

برای قطعی خطوط اینترنت همواره دلایل مختلفی از سوی مسئولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح می شود که یکی از مهمترین آنها تخریب فیبرهای نوری خلیج فارس به علت برخورد کشتی ها یا آبزیان مختلفی همچون دلفینها و کوسه ها با آن بوده است.

اما این بار معلوم نیست کدام یک از این دلایل موجب قطعی تلفنهای ثابت و خطوط اینترنت در هرمزگان بوده اند.

تاکنون هیچ دلیلی برای قطعی تلفنها و اینترنت در بندرعباس اعلام نشده و مردم بندرعباس همچنان از قطعی تلفنهای ثابت سرگردان هستند.

تلاشهای خبرنگار مهر برای انجام مصاحبه با مسئولان شرکت مخابرات هرمزگان در این خصوص به نتیجه نرسید.