صنایع تبدیلی کشاورزی اولویت اول صنعت اردبیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسین صابری بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان اضافه کرد: اردبیل رتبه برتر کشور در زمینه کشاورزی است و با توجه به توسعه کند بخش صنعت و معدن در استان، صنایع تبدیلی کشاورزی اولویت کاری صنعت استان انتخاب شده است.

وی بررسی و ارزیابی صنایع را ریشه اصلی برنامه ریزی برای صنعت اردبیل دانست و افزود: ارزیابی دقیقی از اطلاعات طرحهای صنعتی و معدنی استان انجام می شود تا طرحهای اولویت دار پروژه های صنعتی و معدنی مشخص شود.

صابری تعیین اولویت در صنایع را ضروری برشمرد و یادآور شد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان موظف شده تا با ارزیابی دقیق از صنایع و معادن استان میزان بهره برداری از تسهیلات و بازدهی آن را در طول دو ماه گزارش دهد تا برنامه ریزیهای لازم برای توسعه استان انجام گیرد.

رونق صنعت اردبیل در گرو توسعه تجارت

وی رونق صنعت را در گرو توسعه تجارت دانست و تصریح کرد: در مناطق اقتصادی باید حداقل 50 درصدی انرژی را برای رونق تجارت در آن منطقه گذاشت تا سرمایه گذار با اطمینان بیشتری برای سرمایه گذاری در صنعت ترغیب شود.

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان با بیان اینکه صنعت باید متناسب با فرصتهای استانی توسعه یابد، متذکر شد: باید فرصتهای استانی مشخص شود تا بدانیم که چه رشته صنعتی می تواند در استان موفقیت کسب کند و پتانسیل توسعه کدام صنایع در استان وجود ندارد.

وی با اشاره به عدم وجود معادن فلزی در استان گفت: اردبیل از نعمت معادن فلزی محروم است، اما در معادن گج و سیمان و سنگهای ساختمانی غنی است که باید برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در این بخشها تلاش کرد.

صابری معدن سنگ تراورتن کوثر را از بزرگترین معادن استان عنوان کرد و افزود: سنگ تراورتن کوثر از مرغوب ترین معادن مواد خام سنگ کشور بوده که به انتقال به دیگر استانها به سنگهای قابل استفاده تبدیل می شوند در حالی که این عملیات باید در استان انجام شود.

صابری با تاکید بر ضرورت تلاش برای جذب سرمایه گذار برای احداث کارخانه سنگ در کوثر عنوان کرد: در صورت سرمایه گذار بخش خصوصی در این منطقه قیمت تمام شده سنگ در این کارخانه 25 درصد کاهش می یابد که هم برای سرمایه گذار و هم برای استان مقرون به صرفه است.

تعامل دانشگاه های اردبیل با صنعت ضعیف است

وی همچنین خواستار تعامل بیشتر دانشگاه با بخش صنعت شد و گفت: در اردبیل ارتباط دانشگاه با صنعت ضعیف است و برای تقویت این ارتباط دانشگاه باید به دنبال صنعت برود و با تعامل مثبت جایگاهی برای مهارت آموزی دانشجویان فراهم کند.

استاندار اردبیل با بیان اینکه در زمینه صنعت و معدن رشته های کمی وجود دارد، اضافه کرد: اگر رشته های مرتبط با صنایع در دانشگاه های اردبیل وجود ندارد می توان به ارتباط بهداشتی دانشگاه با معدن و صنعت پرداخت تا کارکنان کمتر در زمینه جسمانی و بهداشتی دچار آسیب شوند.