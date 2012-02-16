احداث بزرگترین باغ میوه یکپارچه کشور در قصرشیرین

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه با مسئولین و مدیران بنیاد مستضعفان کشور در استانداری کرمانشاه، مقرر شد ظرف پنج سال آینده با سرمایه گذاری بنیاد مستضعفان، بزرگترین باغ میوه یکپارچه ایران به مساحت 2700 هکتار در شهرستان قصرشیرین استان کرمانشاه احداث شود.

در این جلسه قرارداد احداث بزرگترین طرح کشاورزی کشور به مساحت 17 هزار و 500 هکتاردر اراضی حد فاصل قصرشیرین و سومار منقعد شد و مسئولین ذیربط متعهد گردیدند در اسرع زمان ممکن نسبت به انجام تعهدات مقدماتی برای اجرای این پروژه بزرگ کشاورزی کشور اقدام نمایند.

براساس این گزارش، مقرر شد مسئولین بنیاد مستضعفان کشور مطالعات و اقدامات اولیه برای احداث بزرگترین نهالستان سردسیری غرب کشور در شهرستان صحنه استان کرمانشاه را انجام دهند و متقابلا مسئولین استان کرمانشاه مقدمات شناسائی زمین و انتقال اسناد مربوطه به نام بنیاد مستضعفان را انجام دهند.

45 درصد صادرات به عراق از طریق کرمانشاه است

کیوان کاشفی در دیدار با هیئت تجاری و بازرگانی استان صلاح‌الدین عراق که پیش از ظهر امروز در سالن جلسات اتاق بازرگانی برگزار شد، گفت: این جلسه به منظور آشنایی هیئت تجاری و بازرگانی استان صلاح‌الدین عراق با ظرفیت‌های تجاری و اقتصادی کرمانشاه و همچنین مذاکرات تجاری فی‌مابین، برگزار شده است.

رئیس اتاق بازرگانی کرمانشاه تصریح کرد: تا کنون استان کرمانشاه سه هیئت از تجار استان صلاح‌الدین عراق را میزبانی کرده است.

کاشفی تاکید کرد: استان صلاح‌الدین از استان‌های بزرگ و دارای ظرفیت در کشور عراق است که ما را بر آن داشته خیلی جدی‌تر مبادلات اقتصادی با این استان داشته باشیم.

وی افزود: بخش کشاورزی در استان صلاح‌الدین جای کار دارد و کرمانشاه نیز در این رابطه توانایی کافی را برای سرمایه‌گذاری داراست.

کاشفی گفت: در بخش خدمات پزشکی و حضور در دانشگاه‌ها کرمانشاه توان ارائه خدمت به استان صلاح‌الدین را دارد.

وی با اشاره به اینکه 45 درصد صادرات کشور از طریق مرزهای استان کرمانشاه انجام می‌گیرد، اظهار کرد: لذا مرزهای مشترک با اقلیم کردستان یک محوریت و مرکزیت به استان می‌دهد.

کیوان کاشفی یکی از مشکلات برقراری رابطه تجاری با استان صلاح‌الدین را استان دیالی عراق عنوان کرد و گفت: اگر نظم در این استان برقرار شود امکان برقراری ارتباط خوب با استان صلاح‌الدین نیز برقرار خواهد شد.

اصناف انصاف داشته باشند

مهندس سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه گفت: مدیران و دلسوزان پیشینه ی درخشان مهمان نوازی کرمانشاهیان را با کارهای شایسته و خدما ت خوب به مسافرین نوروزی حفظ نمایند.

مهندس سید دادوش هاشمی استاندار کرمانشاه تاکید کرد: مدیران و دلسوزان پیشینه درخشان مهمان نوازی کرما نشاهیان را با کارهای شایسته و خدما ت قابل قبول به مسافرین، مهمانها وگردشگران نوروزی حفظ نمایند.

استاندار کرمانشاه افزود: همه شهروندان کرمانشاهی در حفظ آبروی کرمانشاه مسئولیت اخلاقی و اجتماعی دارند و باید برای از بین بردن هر نوع مشکل و معضلی وظیفه خود را انجام دهند بعضی از همشهریان با تبلیغات زننده و نوشته های زشت چهره شهر را نا زیبا می کنند وظیفه ایجاب می کند با راهنمائی و کار فرهنگی از این گونه اعمال ناپسند جلو گیری شود.

هاشمی گفت: اگر 50 هزار کاسب کرمانشاه درب فروشگاه و محل کسب خود را رنگ آمیزی کنند زیبائی بزرگی ایجاد می شود و باعث خوشحالی و نشاط بازدید کننده و مشتری می شود و آنها با خاطری خوش محل کسب را ترک می کنند نباید اطراف محل کسب و کار محل تجمیع آشغال و نخاله باشد نباید در اطراف ادارات و ارگانها سیمهای خاردار سبب مزاحمت مردم شود شهر متعلق به همه ی مردم است شهرداریها به هیچوجه پایان کار برای ساختمانهای بدون نما صادر نکنند

