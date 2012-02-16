سایپا شمال قائمشهر در جمع بزرگان دسته یک فوتبال قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سایپا شمال در چارچوب هفته نوزدهم مسابقات فوتبال دسته یک باشگاههای کشور،عصر پنجشنبه در ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر با نتیجه دو بر یک تیم مدعی شهرداری اراک تیم پنجم جدول را شکست داد و سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به اندوخته های خود اضافه کرد.



شاگردان ساموئل دارابینیان، درهشت بازی گذشته با هدایت این مربی صاحب شش پیروزی، یک تساوی و یک شکست شدند.



تیم فوتبال سایپا شمال قائم شهر، با کسب برتری در این مسابقه که 27 امتیازی شد و به رده چهارم جدول رده بندی گروه یک صعود کرد. تیم سایپا شمال یک بازی معوقه درلیگ دارد.



در دیدار هفته نوزدهم تیم نساجی مازندران دیگر نماینده قائم شهر در این مسابقات در دیداری خارج از خانه با نتیجه دو بر یک میزبان خود شهرداری یاسوج را شکست داد و به همراه چهار تیم دیگر 25 امتیازی شد و به لطف گل زده کمتر در مکان نهم باقی ماند.